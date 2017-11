Wachdienst für die Toiletten am Einfelder See?

von Jens Bluhm

erstellt am 16.Nov.2017 | 20:42 Uhr

Die unbekannten Vandalen kamen in in der Nacht: Mit reichlich schwarzer und roter Lackfarbe, dummen Sprüchen und noch mehr roher Gewalt verwüsteten sie im August das erst just zuvor mit viel Aufwand renovierte Toilettenhäuschen am Einfelder See.

Nicht nur die Einfelder waren empört, auch viele Neumünsteraner, die die Runderneuerung der Sanitäranlagen an Neumünsters Badewanne herbeisehnen, zeigten sich frustriert: Endlich sollten die drei Sanitäranlagen am See für 210 000 Euro wieder auf Vordermann gebracht und behindertengerecht umgebaut werden. Aber was nützt es, wenn Randalierer nur wenige Wochen später alles wieder zu Klump schlagen?

Einfelds Stadtteilvorsteher Sven Radestock will das nicht einfach hinnehmen, und unternahm jetzt im Bauausschuss einen ersten Versuch, die Sanitäranlagen am See besser zu schützen: Sein Vorschlag: Die Stadt möge einen Dienstleister beauftragen, die Anlagen in der nächsten Saison in den Nachtstunden abzuschließen. Morgens könnte dann der Reinigungsdienst die Anlagen wieder öffnen. Das, so die Überlegung des Stadtteilbeiratsvorsitzenden, würde zumindest die Vandalen abschrecken, die im Schutz des Gebäudes zerstörerisch zu Werke gehen.

Radestock schlägt vor, den Schließdienst zunächst versuchsweise für ein Jahr zu beauftragen und danach neu zu entscheiden. Der Stadtteilbeirat hält es für durchaus möglich, dass die Kosten für den Schließdienst niedriger ausfallen als für die Reparaturen angerichteter Schäden.

Der Bauausschuss zeigte sich nicht abgeneigt, will das Thema aber auf einer breiteren Ebene diskutieren: Ausschusschef Andreas Kluckhuhn schlug vor, die Ergebnisse einer Anfrage im Rat abzuwarten. Auf Anregung der SPD stellt die Verwaltung derzeit eine Übersicht zusammen, wer in der Stadt für welche öffentlichen Sanitäranlagen zuständig ist, und welche Reinigungskosten damit verbunden sind.

Das Thema soll dann in der nächsten Sitzung des Bauausschusses wieder auf den Tisch kommen.