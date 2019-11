Diebstahl in der Bahnhofstraße : VW-Multivan in Großenaspe gestohlen

Am Sonnabend wurde im Zeitraum zwischen 4.30 und 11 Uhr ein VW-Multivan in Großenaspe gestohlen.

von Gunda Meyer

18. November 2019, 18:15 Uhr

Großenaspe | Der braune Wagen mit Segeberger Kennzeichen parkte zur Tatzeit in der Bahnhofstraße. Er hat Beschädigungen am rechten Vorderreifen und an der Motorhaube.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg ermittelt und bittet unter 04551-8840 um Hinweise.



