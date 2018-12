VR Bank schließt zwei Standorte

Trappenkamp und Großenaspe betroffen

von Hannes Harding

04. Dezember 2018, 19:19 Uhr

Die VR Bank Neumünster wird ihre Filialen in Trappenkamp und Großenaspe zum 31. Januar des kommenden Jahres schließen. Das teilten die Vorstände Dirk Dejewski und Dr. Rainer Bouss gestern mit. Die Genossenschaftsbank reagiert mit dem Schritt auf das sich stetig ändernde Kundenverhalten einerseits und den Druck durch Regulierung und enge Margen andererseits. Im Gegenzug werden die Geschäftsstellen in Boostedt und Bornhöved ausgebaut.

„Das macht uns keine Freude, der ein oder andere wird uns sicher vermissen“, sagte Dejewski gestern. Er betonte aber auch, dass es für kleine Geschäftsstellen – beide sind nur mit zwei beziehungsweise zweieinhalb Stellen besetzt – immer schwerer werde, das komplexe Geschäftsfeld zu bearbeiten. Denn die Erfüllung von Auflagen, die den Banken von den Regulierungsbehörden gemacht werden, nehmen immer mehr Zeit in Anspruch.

Außerdem habe sich das Kundenverhalten stark verändert. Inzwischen setzten 50 Prozent der 60 000 VR-Bank-Kunden auf das Online-Banking, 5000 nutzen die erst kürzlich eingeführte Smartphone-App für Geldgeschäfte.

„Und schließlich hat sich das Verhältnis von Beratung und Service umgekehrt“, so Bouss. Heute stehe in zunehmendem Maße die Beratung im Vordergrund. Auch das sei in Ministandorten kaum zu leisten. Die Filialen in Boostedt (für Großenaspe) und Bornhöved (für Trappenkamp) sind darauf eingerichtet. In diese beiden Standorte investiert die VR Bank zusammen 1,8 Millionen Euro und stockt das Beratungspersonal auf. Im Gegenzug werden die Räume in Großenaspe und Trappenkamp vollständig aufgegeben.

In Trappenkamp verbleibt lediglich ein Geldautomat im Famila-Markt. Aus Großenaspe zieht sich die VR Bank vollständig zurück. „Wir gehen davon aus, dass die meisten Menschen ihr Geld ohnehin in Boostedt abheben, wo sie es auch ausgeben können“, sagte Bouss.

Seit 2013 hat die VR Bank Neumünster fünf Millionen Euro in die Modernisierung der Geschäftsstellen in Wahlstedt (2013), Tungendorf (2014), Wittorf und Einfeld (2016) sowie Bornhöved (2017) und Boostedt (2018) investiert. Gleichzeitig wurden Kleinstandorte in Bönebüttel, Rickling, am Kuhberg und in der Wasbeker Straße in Neumünster aufgegeben. „Jetzt folgen die letzten wirklich kleinen Einheiten“, sagt Dejewski. Die Zahl der Geschäftsstellen verringert sich damit von 16 auf 14.