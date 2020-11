Wachstum trotz Krise : VR Bank Neumünster kommt mit Schwung durchs Coronajahr

Das Kreditinstitut blickt auf ein gutes Jahr 2019 zurück, die Dividende soll bei sechs Prozent liegen.

von Gunda Meyer

01. November 2020, 14:48 Uhr

Auch wenn die 228 Vertreter der VR Bank in diesem Jahr coronabedingt nicht zusammenkommen können, gibt es für sie doch Grund zur Freude. Denn der Vorstand wird ihnen im schriftlichen Verfahren in den nächsten Tagen Zahlen für das vergangene Jahr vorlegen, die eine Dividende von sechs Prozent rechtfertigen. „Die Entwicklung der Bank ist gut, wir wachsen weiter“, sagte Vorstand Dirk Dejewski am Freitag.

Bei einer um 3,3 Prozent auf 1,37 Milliarden Euro gestiegenen Bilanzsumme endete das Geschäftsjahr 2019 mit einem Ergebnis von 12,7 Millionen Euro. Das sind 1,5 Millionen Euro mehr als im Jahr zuvor. Diese Summe ermöglicht nicht nur die im Branchenvergleich überdurchschnittliche Dividende für die 22.867 Mitglieder, sondern auch die Stärkung des Eigenkapitals. Mit 20,3 Prozent liegt die Gesamtkapitalquote deutlich über den von der Bankenaufsicht geforderten 13 Prozent.

Beides ist möglich, obwohl die Niedrigzinspolitik allen Kreditinstituten Probleme bereitet. So werten die Vorstände Dirk Dejewski und Dr. Rainer Bouss den Anstieg der Kundeneinlagen um 58 Millionen auf mehr als eine Milliarde Euro zwar als Vertrauensbeweis. Doch weil das für die Bank wegen der Negativzinsen Kosten verursacht, ist ihnen vor allem ein Dorn im Auge, dass auch institutionelle Anleger ihr Geld auf dem Konto parken. Ihnen werden daher Verwahrgebühren abgezogen, die ins Provisionsergebnis einfließen.

Dieses fällt für 2019 ebenfalls positiv aus. Die Kunden suchen nach Alternativen zur Spareinlage, deshalb boomt unter anderem das Fondsgeschäft. Die Erträge aus der Vermittlung von Finanz- und Zahlungsdienstleistungen stiegen entsprechend um 2,5 Prozent auf 10,8 Millionen Euro.

Ein „moderates Wachstum“ verzeichnet die VR Bank trotz scharfen Wettbewerbs bei der Kreditvergabe. Hier stieg das Volumen von 879 auf 888 Millionen Euro zuzüglich 258 Millionen Euro an externen Krediten. Unterm Strich verdiente die VR Bank mit diesen Krediten 26,7 Millionen Euro, etwas weniger als im Jahr zuvor.

Ausblick für 2020: Die deutlichen Corona-Risiken für die Bank werden sich wohl in diesem Jahr noch nicht nachhaltig in der Bilanz niederschlagen. Deshalb rechnen Dejewski und Bouss mit einem weiter stabilen Geschäftsverlauf und einem weiteren guten Ergebnis. „Wir wollen 2020 an die gute Entwicklung anknüpfen“, sagte Dejewski am Freitag. Dieses Jahr ist bisher vor allem durch eine Beschleunigung der Digitalisierung der Kundenbeziehungen geprägt. Auch das Kredit- und Vermittlungsgeschäft brummt weiter. Inzwischen liege die Onlinequote im täglichen Geschäft bei 50 Prozent, Tendenz weiter steigend.

Herausfordernd war für die 234 Mitarbeiter der VR Bank in diesem Jahr nicht nur das Arbeiten unter Pandemiebedingungen, sie mussten zusätzlich die zügige Auszahlung von Coronahilfen an Unternehmen bewerkstelligen. „Das hat bei uns sehr gut geklappt“, so Dejewski und Bouss. Zum Dank für dieses Engagement zahlt die VR Bank jedem Mitarbeiter (Vollzeit) 1000 Euro steuerfreie Coronaprämie.

Vertreterversammlung: Weil die Vertreterversammlung ausfallen muss, wird diese nun im schriftlichen Verfahren nachgeholt. Die Vertreter erhalten den Bericht des Vorstandes per Post. Bis zum 17. Dezember können sie sich informieren, sie stimmen dann schriftlich ab. Einen Tag später, am 18. Dezember, könnte dann die Dividende ausgezahlt werden.