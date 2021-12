VR Classics : Vorverkauf für das internationale Reitturnier in Neumünster hat begonnen

Die ersten Zahlen belegen: Die Vorfreude auf das Event in den Holstenhallen ist groß.

Neumünster | Die VR Classics vom 16. bis zum 20. Februar 2022 sind das große internationale Ereignis in Schleswig-Holstein. In etwas mehr als zwei Monaten soll sich in den Holstenhallen zu Neumünster die Pferdesportszene treffen, Sport genießen, den FEI Dressage World Cup erleben, die finale Etappe der Bemer Riders Tour erleben und sich über den Schauwettbewerb der...

