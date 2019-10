Vorsicht Herbst!

von Jens Bluhm

09. Oktober 2019, 17:01 Uhr

Achtung, Leute, der Herbst ist da! –Mag ja sein, dass im Frühjahr die Bäume ausschlagen, aber der Herbst ist auch nicht ohne! Hein bekam das gestern einmal mehr zu spüren, als er mit dem Fahrrad vom Gericht zurück in die Redaktion strampelte. „Plong!“ machte es, und Hein fasste sich erschrocken an seinen Hinterkopf. Dann stieg er vom Rad und steckte den auf Hochglanz polierten Übeltäter in die Tasche. Die ausgesprochen große und hübsche Kastanie kommt jetzt zur Strafe zu Hause im Glas auf die Fensterbank im Treppenhaus. Hein wünscht allen Lesern einen plong- und unfallfreien Herbst!

Guten Tag, bis morgen!