Fußball-Oberliga Süd : Vor dem Spiel in Oldenburg: PSV Neumünster suspendiert Marc Barck

Das Offensiv-Urgestein zählt vorerst nicht mehr zum Kader des Tabellenletzten.

Neumünster | Sechs Spiele stehen für die Fußballer des PSV in der Süd-Staffel der Oberliga noch an. Sechs Spiele ist das Schlusslicht (10 Spiele/7 Punkte/8:21 Tore) ohne Sieg. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) reisen die „Polizisten“ in das im Mittelalter umkämpfte Oldenburg nach Ostholstein und treffen auf den dortigen OSV. Die Grün-Weißen wollen dem Tabellensechsten (9/...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.