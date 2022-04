Fußball-Landesliga Mitte : Vor dem nächsten Sechs-Punkte-Spiel: SVT Neumünster gibt Neuzugänge bekannt

Am Sonnabend soll gegen den Abstiegskonkurrenten Osterrönfelder TSV der dritte Sieg in Serie her. Der Anpfiff am Süderdorfkamp erfolgt um 15 Uhr. Auf dem Transfermarkt landet Tungendorf die ersten Treffer.

Neumünster | Dreimal ist Tungendorfer Recht: In Abwandlung einer eigentlich auf Bremen zugeschnittenen Weisheit bekommt es Fußball-Landesligist SVT (14 Spiele/15 Punkte/23:44 Tore) zum dritten Mal in Folge mit einem Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte zu tun. Erneut fällt einer Partie mit Tungendorfer Beteiligung die Marke „Sechs-Punkte-Spiel“ zu. Als Tabel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.