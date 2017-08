Stadtgeschichte : Vor 50 Jahren schloss die letzte Lederfabrik

vergrößern 1 von 1 Foto: Ziehm 1 von 1

Neumünster | Vor 50 Jahren, im August 1967, lief bei Emil Köster am Haart 224 die Produktion aus. Mit Köster schloss die letzte der Neumünsteraner Lederfabriken. Die erste große Wirtschaftskrise im Nachkriegsdeutschland ließ den Ledermarkt zusammenbrechen und bedeutete das Aus für die Firma, die zu Hoch-Zeiten mehr als 1000 Beschäftigte zählte und noch Anfang der 1960er-Jahre als größte und modernste kontinentale Fabrik für Bekleidungs- und Futterleder galt.

Allerdings gibt es das Unternehmen Emil Köster noch heute – als Immobilienverwaltungsgesellschaft. Erst jüngst konnte das 125-jährige Bestehen gefeiert werden – verbunden mit einer Spende für das Kinderferiendorf (der Courier berichtete). Mehr als 30 Firmen und Organisationen vom Famila-Warenhaus bis zum Statt-Theater haben ihr Domizil auf dem 310 000 Quadratmeter großen Areal der Kösterschen Fabrik, die auch als Stör-Park bekannt ist.

Die Anfänge der Firma Emil Köster waren am Tivoli und zeugten von amerikanisch inspiriertem Gründergeist. Während eines USA-Aufenthalts hatte Emil Köster die Chromgerbung kennengelernt und dann als 25-Jähriger 1892 die Konzession zum Betrieb einer Schafgerberei in Neumünster erhalten.

Um die Jahrhundertwende kaufte die Stadt das für Straßenbauten benötigte Gelände am Tivoli. Köster verlagerte die Fabrik an die Wrangelstraße. 1920 verkaufte er die inzwischen in eine Aktiengesellschaft umgewandelte Fabrik an Adler & Oppenheimer und begann 1921 am Haart in der Gemeinde Gadeland sprichwörtlich neu. Nach einem Großbrand 1937 wurde die Fabrik völlig neu aufgebaut.

Hauptsächlich das Steueraufkommen der Lederfabrik Köster hatte bei der Stadt Neumünster Eingemeindungswünsche geweckt. 1938 war es soweit: Das Gadelander Gebiet zwischen der Kaserne und dem Geilenbek wurde Neumünster angegliedert. Im Mai 1945 wurde die Fabrik von den britischen Besatzungsbehörden beschlagnahmt und diente bis Oktober 1946 als Internierungslager für bis zu 11 000 Menschen.

Emil Köster und seinem Sohn Heinz gedachte die Stadt mit der Benennung von Straßen. Heute sorgen die dritte und vierte Familiengeneration für die Vermietung, Instandhaltung und den Ausbau des ehemaligen Fabrikgeländes, das etwa 35 000 Quadratmeter Gewerbefläche bietet. Die ehemaligen Rieselfelder dürfen aber nicht bebaut werden. „Es gab Untersuchungen auf Milzbranderreger, die aber nicht nachgewiesen wurden“, sagt die Geschäftsführerin Anneget Köster.

von Rolf Ziehm

erstellt am 03.Aug.2017 | 12:00 Uhr