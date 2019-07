Lesung : Von der Großstadt in die Wildnis

Franziska Jebens las in der Buchhandlung Krauskopf in Neumünster aus ,,Kaffee mit Käuzchen“.

von shz.de

10. Juli 2019, 15:13 Uhr

,,Franziska kam einfach in den Laden geschneit und wollte mich für eine Lesung begeistern. Es war im Vorfeld schon so nett, aber ich war skeptisch wegen des Zeitpunktes. Wie man sieht, hat es aber wunderbar in der Sommerpause funktioniert, ich bin ganz beseelt.“ Mit diesen Worten begrüßte Tina Krauskopf am Dienstagabend 55 Gäste zur Lesung von Franziska Jebens und ihrem Mann Carsten in der Buchhandlung Krauskopf. ,,Kaffee mit Käuzchen“ heißt das Buch, in dem das Paar über die eigenen Erfahrungen beim Umzug von der Großstadt mitten in die Einsamkeit des Waldes berichtet.

Was kann man sich noch wünschen, wenn man in den großen Metropolen der Welt gelebt hat und die Glitzerwelt der Stars hautnah miterleben durfte? Franziska Jebens, studierte Modedesignerin, hatte den Traum, gemeinsam mit ihrem Mann in einem Haus im Wald zu leben. ,,Die Natur hat ein anderes Tempo. Es bringt einen zu sich selbst zurück“, so eröffnet die Autorin ihre Lesung. Nach einem kleinen Film, der in eindrucksvollen Bildern die Umsetzung ihres Traumes dokumentiert, trug die Autorin kleine Episoden aus ihrem durchaus authentischen Buch vor.

Nachdem sich das Paar in ein 2400 Quadratmeter großes Grundstück mit einem verfallenen Jagdhaus nahe Ludwigslust verliebt hatte, versprach der handwerklich begabte Ehemann Carsten, daraus in einem halben Jahr einen Palast zu machen. Am Ende waren es zehn Jahre Arbeit, wobei beide in der ersten Zeit noch jedes Wochenende zum Renovieren aufs Land pendelten.

Die Zuhörer lauschen aufmerksam Schilderungen von harter Arbeit auf der Baustelle, von den Unannehmlichkeiten durch den Staub, von der Kälte und vom eisenhaltigen Wasser aus der Pumpe. Emotional und mit viel Herzblut beschreibt Franziska Jebens das Zusammenleben mit einer stetig wachsenden Schar von Tieren, die alle einen Namen bekommen.

Während die Autorin anfänglich noch durch ihre Tätigkeit als Eventmanagerin in Kontakt mit den großen Namen der Filmbranche ist, folgt später eine Veränderung durch das immer intensivere Waldleben, augenzwinkernd ,,Verwaldschratung“ genannt. Damit hatte Jebens die Lacher auf ihrer Seite, als sie zum Beispiel über Gespräche mit ihrem Mann zur Definition von Tierkot berichtete.

Und nachdem sie zum Abschluss noch zur Gitarre griff, gab es viel Applaus für Franziska Jebens. ,,Ich hatte mir das Buch einst hier gekauft und fand es sehr unterhaltsam, deshalb wollte ich unbedingt in die Lesung kommen“, sagte Anke Schlottmann aus Neumünster. Christa Landig war zuerst ein wenig skeptisch. ,,Aber dann fand ich es fantastisch“, so ihr Fazit.