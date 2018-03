Tierpark Neumünster : Vom Tierhof zum Bistro mit Elchblick

Um den Falkenhof wurde in den 50er-Jahren der Heimattiergarten angelegt, jetzt hat Thomas Hildebrandt fast alle Räume übernommen.

von Christian Lipovsek

28. März 2018, 08:45 Uhr

Neumünster | Als Falkner Willi Mandry mit seinen Lieblingen „Greif“, „Blondi“ und Seeadler „Wotan“ kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in das weißgekalkte, strohgedeckte Haus weit draußen am Stadtrand zog, war schon klar: Der neue Falkenhof sollte die Keimzelle eines Heimattiergartens für Neumünster werden.

Bereits in den 1930er-Jahren hatte er mit seinen Freunden, dem Präparator Franz Feilsdorf und dem Kunstmaler Edgar Windt, diese Idee verfolgt, doch der Krieg kam dazwischen. Der Falkenhof wurde somit erst 1951 zum Hauptgebäude des neu eröffneten Heimattiergartens. Nun beginnt wieder eine neue Ära.

Schon in den 50er-Jahren zog in den Falkenhof ein Restaurant ein. Die Besitzer und die Ausstattung wechselten in den Jahrzehnten. Jetzt ist das historische Gebäude wieder fast komplett ein Restaurant. Bistrorant-Besitzer Thomas Hildebrandt eröffnet am Karfreitag seine erweiterte Gastronomie.

1996 übernahm der Gastronom und Hotellier den damaligen Imbiss, investierte 800 000 Euro und baute ein Restaurant mit Selbstbedienung. „Seitdem steigt die Nachfrage nach Familienfeiern, Konfirmationen und Geburtstagsfeiern kontinuierlich. Der Platz reichte daher irgendwann nicht mehr aus“, sagt er. Als nun der bisherige Jagdlehrraum geräumt wurde, schlug Hildebrandt zu. Für weitere 20 000 Euro baute er zwei neue Räume. Das Bistrorant vergrößerte sich damit um 100 auf jetzt 400 Quadratmeter.

Entstanden ist ein heller, an den Stil der 50er- und 60er-Jahre erinnernder Raum mit reichlich Platz und direktem Blick auf das Elchgehege und die Pinguin-Anlage. Dazu passend hängen auf Rahmen gezogene Fotos in unterschiedlicher Größe vom ehemaligen Courier-Fotografen Walter Erben aus den Büchern „Als unser Leben Kleinholz war“(Erstauflage 1987, Neuauflage 2015) und „Bilder erzählen“ (2016) an der Wand. Im Vorraum, der für die Frühstücksbuffets oder Tanzveranstaltungen vorgesehen ist, steht eine Kamin-Attrappe, an der ein einziges, nicht ganz ernst gemeintes Geweih hängt. Der Aufdruck „Who the fuck is Trump!“ nimmt den amerikanischen Präsidenten aufs Korn. „Das habe ich geschenkt bekommen“, sagt Hildebrandt . Ansonsten habe er ganz bewusst auf Tierdarstellungen oder -fotografien verzichtet. „Wer Tiere sehen will, kann das draußen live und in Farbe“, sagt er.

Mit den neuen Räumen kommen auch neue Veranstaltungen. So soll einmal im Monat im Bistrorant ein Kulturabend mit Menü angeboten werden. Am 18. April geht es mit einem irischen Abend und dem Musiker Martin D. Winter los. Außerdem findet das Frühstücksbuffet nun zusätzlich zum Sonntag auch sonnabends ab 9 Uhr statt.

Übrigens profitiert der Tierpark auch von Besuchern, die nur ins Bistrorant gehen. „Einen kleinen Obulus für jeden Gast geben wir schon immer und gerne ab“, sagt Thomas Hildebrandt. Und das wäre sicherlich auch im Interesse der damaligen Gründer des Heimattiergartens gewesen.