Rickling : Volltreffer bei Kontrolle: Polizei zieht 35-Jährigen aus dem Verkehr

Kein Führerschein, Drogenkonsum, fehlende Zulassung: Bei dem Neumünsteraner wurde die Latte an Vergehen immer länger.

von Gerrit Hencke

22. Oktober 2018, 13:57 Uhr

Rickling | Eine Streifenwagenbesatzung hat in der Nacht zum Samstag in Rickling einen Autofahrer kontrolliert und damit gleich einen Mehrfachtreffer gelandet. Die Polizei teilte am Montag mit, dass der Fahrer keinen Führerschein besaß, das Auto nicht zugelassen war und der Mann außerdem Drogen konsumiert hatte.

Die Beamten hatten den Pkw gegen 1 Uhr auf der Gönnebeker Straße angehalten. Beim Öffnen der Fahrertür entgegnete der Fahrer gleich, dass er keinen Führerschein habe. Wie sich herausstellte, hatte er auch noch niemals einen besessen. Eine Überprüfung ergab, dass das an dem Pkw angebrachte Kennzeichen von offizieller Seite nicht vergeben wurde und auch die angebrachten Plaketten nicht original waren.

Da der 35-jährige Fahrer aus Neumünster auch auffällige Augen hatte, wurde ein freiwilliger Drogentest durchgeführt, der positiv ausfiel. Der Neumünsteraner gab daraufhin an, dass er Speed konsumiert habe. Eine Durchsuchung des Pkw brachte auch noch eine geringe Menge Speed zum Vorschein.

Der Pkw wurde zur Gefahrenabwehr sichergestellt, da der 35-Jährige den Wagen nach eigenen Angaben ständig fuhr, ohne eine Fahrerlaubnis zu besitzen. Es wurden diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, für die sich der Mann jetzt verantworten muss.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?