A7 Neumünster : Vollsperrung nach Unfall

Zwei Verletzte bei einem Unfall auf der Autobahn 7 im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Neumünster-Süd und -Mitte

von Gunda Meyer

20. November 2018, 20:19 Uhr

Neumünster | In Richtung Norden sind am Dienstagabend gegen 19 Uhr zwei Autos zusammengestoßen. Die Autobahn ist bis auf weiteres in Richtung Flensburg voll gesperrt. Zeitweise rollte auch der Verkehr in Richtung Süden nicht. Nach ersten Erkenntnissen der Autobahnpolizei fuhr ein Mann in verkehrter Richtung auf der A7 und stieß kurz hinter Neumünster-Süd mit dem Pkw einer Frau zusammen. Sie wurde schwer verletzt in die Uniklinik nach Kiel gebracht. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.