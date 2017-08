Abreise : Voller Inbrunst spielen und singen sie

vergrößern 1 von 2 Foto: Vaquette (2) 1 von 2

Neumünster | Es war einmal eine Zeit, in der Wünsche wirkten: Ein König, der alles Schöne verschmähte, wurde in einen hölzernen Nussknacker verwandelt, und musste fortan als Spielzeug sein Dasein fristen. Die bekannte Geschichte nach Tschaikowski erzählten die ukrainischen krebskranken Kinder am Freitagabend auf ihrem Abschiedsfest in der Turnhalle der Fröbelschule. Mit fröhlichen Liedern und temperamentvollen Tänzen zeigten sie, wie gut es ihnen nach vier Wochen Kur in Neumünster geht.

Rund 50 Zuschauer verfolgten die etwa einstündige Aufführung und waren entzückt über die Lebensfreude der Kinder.

„Rack, Rack, drei Zähne fielen ihm aus“: Am Anfang wurde es traurig. Der arme Nussknacker, gespielt von Olek, wurde durch eine zu große Nuss krank – und bei einigen Kindern flossen Tränen, denn dies erinnerte sie an ihre eigene Situation. Doch es wendete sich zum Guten: In einer Rückblende erzählten die Kinder gemeinsam mit Deutschlehrerin Oksana Romanzowa von der Zeit, als Olek noch König war und von seinen Hofdamen umgarnt wurde. Allerliebst tanzten auch die kleinen Mäuse heran, deren König (Oleksij) stolz die Herrschaft beanspruchte („ich werde König“) – so kess, dass die Zuschauer schmunzelten. Zwischendurch gab es lustige Mitmachspiele und das witzige „Küken“-Lied, bei dem alle Gäste sich gestikulierend in Küken, Kühe, Schafe, Katzen und brummende Trecker verwandelten.

Die Kinder erzählten mit dem Nussknacker-Märchen auch ihre eigene Geschichte, denn – was sich alle wünschen – es gab ein glückliches Ende: Mit Hilfe einer Zaubernuss und der Erkenntnis, dass der Glaube Berge versetzen kann, wurde der Nussknacker von seinem Schicksal erlöst. „Er erlebt, was echte Liebe und Freundschaft bedeuten“, sagte Oksana, und die Kinder sangen von Gott: „Du gibst uns nie auf, so liebst nur Du!“ Im Finale wünschten die Kinder in einem ergreifend zuversichtlichen Lied allen Menschen Liebe, Gesundheit, Schönheit und alles Gute.

Für eine Überraschung sorgte Lothar Bumann vom Kruse-Haus aus Aukrug: Die Kinder erhielten T-Shirts und Becher, auf denen ihre selbstgemalten Bilder von ihrem Wunschhaus, die sie am ersten Tag gezeichnet hatten, gedruckt waren. „Alle sind so dankbar, das kann man nicht in Worte fassen, das ist so tief im Herzen. Wir haben so viele wunderschöne Leute kennengelernt“, schilderte Oksana Romanzowa die Stimmung gerührt.

„Nach vier Wochen ist die Vitalität sichtlich gestiegen, alle Kinder sind munter“, sagte Eberhardine Seelig, die die Reha-Kur zum 26. Mal organisierte. Freundschaften seien entstanden, viele schöne Erlebnisse wie Ausflüge nach Tolk, in den Tierpark, auf den Augustenhof, an den Einfelder See, zum Erlebnis-Bauernhof nach Appen und der Rundflug über Neumünster hätten positive Eindrücke als Kontrapunkt gegen die traumatischen Erfahrungen der Krebserkrankung in die Seelen der Kinder gebracht. Die seelische Gesundung ist neben der vitaminreichen Ernährung das Wichtigste – „auch das stärkt das Immunsystem, die Kinder bekommen wieder Lebensmut, schauen positiv in die Zukunft, auch wenn die Ängste vor einem Rückfall nicht weg sind“, sagte Eberhardine Seelig. So seien auch zwei verhaltensauffällige Kinder wieder gut davor. Ein Mädchen, das viele alltägliche Regeln nicht kannte, habe sich gut entwickelt. „Und ein Junge, der sich allem verweigert hatte, stumm am Tisch saß und nichts machen wollte, ist jetzt bei allem dabei, hat auch mitgetanzt und mir Gummibärchen geschenkt“, erzählte sie erleichtert.







von Gabriele Vaquette

erstellt am 21.Aug.2017 | 09:00 Uhr