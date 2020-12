Der Sport und die Coronakrise : Volle Konten, viel Freizeit, aber kaum ein Wettkampf: Verlorenes Jahr für den PSV Neumünster

Die Eisstockschützen müssen auf ihre geliebten Highlights verzichten. Alle Hoffnungen ruhen auf 2021.

Avatar_shz von Arne Schmuck

11. Dezember 2020, 13:14 Uhr

Glühwein, gebrannte Mandeln, jede Menge Bekannte – und das allseits beliebte Eisstockschießen: Der Weihnachtsmarkt in Neumünster ist klein, aber oho. Gleichzeitig ist er die Bühne für eine kleine, aber feine Sparte des PSV Neumünster: die Eisstockschützen.

Es sollte das 19. Mal sein, dass die aktuell 14 Mitglieder zählende Abteilung in der Innenstadt mit einem Jedermannturnier auf sich aufmerksam machen kann. Mehr als 80 Firmen- und Freizeitmannschaften waren zuletzt regelmäßig dabei. Das Event war stets mehr als eine Gaudi, für viele war es das heimliche Weihnachtsmarkt-Highlight mit dem richtigen Mix aus Geselligkeit und Wettkampf. Doch in Coronazeiten ist alles anders. Kein Weihnachtsmarkt, keine Eisbahn, kein Eisstockschießen.

Signal kommt rechtzeitig

„Wir bedauern das sehr, aber zumindest haben wir rechtzeitig ein Signal von der Stadt bekommen, dass die Eisbahn in diesem Jahr wohl nicht aufgebaut würde. Danach haben wir die Vorbereitungen fürs Turnier auf null gefahren, also erst gar keine Ausschreibung und Spielpläne erstellt. Damit haben wir alles richtig gemacht und nicht etwa für die Tonne gearbeitet, wie wir nun wissen“, sagt Manfred Hünker, seit Jahren Spielleiter beim Jedermannturnier. Immerhin habe er nun mehr Adventsfreizeit, merkt er an.

Haut ist der Titelsammler

„Drei, vier Tage waren wir sonst abends auf der Bahn – und das Woche für Woche in der Adventszeit“, rechnet sein PSV-Vereinskollege Werner Haut vor. Der war 2013 und 2019 deutscher Vizemeister mit dem Team der Region Nord – eine Sensation in der von Teams aus Bayern und Baden-Württemberg dominierten Sportart. Bereits zwei Mal, 2017 und 2019, stand der heute 63-Jährige fernab der Bahn im ganz großen Rampenlicht. Die Stadt Neumünster würdigte im Rahmen der Sportlerehrung das Wirken Hauts als Funktionär und zwei Jahre später den Erfolg unter anderem bei den „Deutschen“. Auf norddeutscher und erst recht auf Landesebene ist er beim PSV der Titelsammler schlechthin.

Seine Neumünsteraner sind neben der Möllner SV, dem SV Adelby und dem ESC Klein Nordende einer von nur vier Clubs in Schleswig-Holstein, die in ihrem Portfolio die Sparte Eisstockschießen anbieten. Dieses Quartett bildet seit rund 20 Jahren eine feste Einheit. Als Keimzelle im hohen Norden gilt die LG Kiel doch bei den „Polizisten“ wurde die Sportart auch schon 1982 ins Angebot aufgenommen, ein Jahr später traten sie dem Landesverband bei.

Haut ist von Beginn an dabei, der eigentliche Gründervater der Abteilung ist allerdings Walter Kock. Nach Letzterem wurde dann auch die Asphaltbahn an der Stettiner Straße benannt. Dort kann das ganze Jahr über trainiert werden, „wenn es trocken ist“, wie Hünker betont. „Denn auch wenn wir Eisstockschießen betreiben, können wir Eis nicht gebrauchen“, stellt er augenzwinkernd fest. Auf der Walter-Kock-Bahn wurden im zweiten Halbjahr 2020 zumindest drei Wettbewerbe coronakonform durchgezogen: die Landesmeisterschaften, der Landespokal und ein Jedermannturnier mit Betriebsmannschaften.

Arne Schmuck

Verquickung mit der Holstenköste

Der sportlich wertvollste Wettkampf indes fiel in diesem Jahr – natürlich – Corona zum Opfer: das Holstenkösten-Pokalturnier. „Da hätten wir hochwertige Teams aus dem Süden der Republik empfangen“, betont Haut mit einem wehmütigen Blick auf den mit Wettbewerben prall gefüllten Kalender im Blockhaus der PSV-Eisstockschützen. Jenes Pokalturnier wäre auch 2021 das Highlight im Kalender der „Polizisten“, deren „Wintersportler“ zwischen 40 und Anfang 70 sind.

Und wenn das Stadtfest erneut abgesagt werden müsste? „Es wäre schade, weil die Verquickung mit der Köste eine gute Werbewirkung besitzt. Wir besuchen dann immer gemeinsam mit unseren Gästen das Stadtfest. Grundsätzlich sind wir aber mit unserem Turnier nicht daran gebunden, sodass wir uns über eine Alternative Gedanken machen könnten“, verrät Haut, der für das kommende Jahr einen festen Wunsch hegt: „Langjährige Sportkameraden treffen und endlich wieder in unbeschwerter Atmosphäre gemeinsam spielen.“

Da würde dann auch das vorhandene Nord-Süd-Gefälle in dieser Sportart nur eine Nebenrolle einnehmen. „Im Süden geht es schon anders zur Sache als bei uns. Von der Kreisklasse C bis zur Bundesliga brauchst du in Bayern acht Jahre, bei uns kannst du auf Anhieb Landesmeister werden“, lacht Haut.

Arne Schmuck

Volle Taschen sind kein Trost

Wenn die PSV-Eisstockschützen, in deren kleinem Reigen sich nicht weniger als sechs Frauen befinden, zu den Wettkämpfen quer durch die Republik aufbrechen, zahlen sie vieles selbst. Der eine oder andere Zuschuss vom Verein, Regional- oder Landesverband federt die Reisen ein wenig ab, wie etwa die Tour zu den deutschen Meisterschaften im vergangenen Januar. Im bayerischen Waldkirchen war der PSV mit zwei Akteuren vertreten: Haut und Alexander Kunz. Sponsoren haben sie nicht. „Einen solchen würden wir sofort nehmen“, schmunzelt Haut.

Weil in Coronazeiten viele Meisterschaften abgesagt wurden, blieben die Privatkonten verschont. „Die Taschen sind voller, für einen Sportler ist das aber kein Trost“, betont Haut und bezeichnet 2020 als „ein bisschen verlorenes Jahr, auch wenn wir das Beste daraus gemacht haben“. Die Gefahr, dass der eine oder andere nach der Coronazeit nicht mehr zum Sport zurückfinden wird, sei laut Haut „nicht auszuschließen“.

Immerhin: Aktuell dürfen zwei Spieler gleichzeitig trainieren. Haut und Hünker lassen es sich nicht nehmen und ihre Spielgeräte sogleich im Schatten der Zuschauertribüne beim Oberliga-Fußballplatz zielsicher über die Asphaltbahn des PSV sausen.