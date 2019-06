Vogelschießen in Großharrie

von Susanne Otto

19. Juni 2019, 13:02 Uhr

Grossharrie | Am Sonnabend, 22. Juni, laden die Grundschule in Großharrie und die Feuerwehr zum Erwachsenen- und Kindervogelschießen ein. Start ist um 12.45 Uhr mit dem Treffen der Kinder und Jugendlichen an der Schule. Von dort geht es durch das Dorf zum Festplatz am Feuerwehrgerätehaus. Ab 14 Uhr finden die Spiele der Kinder mit anschließender Preisverteilung statt. Um 16 Uhr starten die Spiele der Erwachsenen (ab 17 Jahre).