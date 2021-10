Fußball im Altkreis Neumünster : Völlig unnötige Niederlage für den SV Boostedt

Die Kröger-Schützlinge verlieren trotz allerbester Chancen gegen die SpVgg Holstein-West mit 1:2.

Avatar_shz von shz.de

03. Oktober 2021, 21:09 Uhr

Trotz früher Führung kassierte der SV Boostedt in der Fußball-Verbandsliga West seine vierte Saisonniederlage. Gegen die SpVgg Holstein-West 19 hieß es an der Bahnhofstraße 1:2 (1:0).

„Dieses Spiel dürfen wir niemals verlieren, auch wenn es unsere bis dato schlechteste Saisonleistung war“, ärgerte sich Boostedts Coach Lars Kröger über den Spielverlauf und das Auftreten seiner Mannschaft nach guter Anfangsphase. Der SVB startete grandios, Marco Schramm erzielte bereits nach knapp 120 Sekunden den Führungstreffer. „Danach hatten wir noch gute 15 Minuten, in denen wir zwingend die Führung hätten ausbauen müssen, doch haben wir eine Vielzahl an Chancen fahrlässig liegen gelassen“, stöhnte Kröger. Der Anfangsdruck der Boostedter ließ nach, das Spiel plätscherte vor sich hin, und die Gäste konnten sich etwas freischwimmen. Lucas Behnke hätte in der 52. Minute erhöhen müssen, er scheiterte aber freistehend an Arne Steinhagen, dem überragenden Schlussmann der Gäste. Und so kam es, wie es kommen musste: Holstein-West ging durch einen Doppelschlag von Dennis Papenfuß in Führung (56., 58.). „Dadurch gingen die Köpfe bei uns runter, erst in den letzten zehn Minuten gab es ein Aufbäumen. Doch auch da haben wir alle Hochkaräter vergeben“, sah Kröger die größte Schwäche im Torabschluss. Die Niederlage gegen den Tabellennachbarn, bei dem Nico Brunk nach einem Ellenbogenschlag noch die Rote Karte sah (86.), fiel in die Rubrik „absolut vermeidbar“.

SV Boostedt – SpVgg Holstein-West 1:2 (1:0)

SV Boostedt: Morr – Becker, Lienhöft, J. Haase (80. Wehde), Burkhardt (54. N. Schönhoff) – Petersen, Kock, H. Haase, Stein (80. Mkrtchian) – Behnke (54. Grammes), Schramm.

SpVgg Holstein-West 19: Steinhagen – Kuhr, Kahl, Timm (46. Brunk), Bautz (78. Hornke), Hahn, Wiegratz, Gollatz (46. Abdo), Nissen (82. Böck), Papenfuß, Rolf.

SR: Jeschkeit (Gettorfer SC). – Zuschauer: 90. – Tore: 1:0 Schramm (2.), 1:1 Papenfuß (56.), 1:2 Papenfuß (58.). – Rote Karte: Brunk (Holstein-West/86., Tätlichkeit). – Nächster Boostedt-Gegner: FC Reher/Puls (A/Sonntag, 10. Oktober, 14 Uhr).