Riesen-Flohmarkt : Völkerwanderung zu den Holstenhallen

Neumünster | Da war echt was los! Der gesamte Parkplatz an den Holstenhallen war gestern mit rund 400 Händlern und tausenden Besuchern stramm gefüllt. „Dieser Flohmarkt ist der größte und bestbesuchte im Norden“, freute sich Dieter Gruneberg vom Veranstalter Nord-Flohmarkt. „Hier findet man Anbieter und Käufer von Bremen bis Lüneburg und Schwerin, auch zahlreiche Dänen sind da“, sagte er.

Das Angebot war schier unübersehbar, vom Panzerfahrerhelm bis zum ausgestopften Tier, vom antiken Möbel bis zum nautischen Besteck sowie Schiffsschrauben und mittendrin eine Kiste mit rostigen Winkeleisen. Kupferwärmflaschen von Uroma lagen neben einem Motorradseitenwagen. Den pries Robert Krause aus Neumünster als Schaukel oder auch als Tresen an.

Die zahlreichsten Stände waren traditionsgemäß die für Spielzeug und Bekleidung aller Art, Elektroartikel, Bücher und CDs. Kevin Höft aus Neumünster machte einen zufriedenen Eindruck. Er hatte ein Nähkästchen aus Großmutters Zeit erstanden, um darin seine Ölfarben unterzubringen, so der Hobbymaler. Detlef Schwieger und seine Frau Gabi gingen mit einer Buchtitel-Liste auf Einkaufstour. „Damit wir nichts zweimal kaufen“, argumentierte er. Seine Frau hatte schon mehr als sechs Bücher im Arm. „Da kommen sicher noch einige hinzu“ , meinte er.

Klaus Gröhlich aus Bojenberg sammelt eigentlich „alles, was Musik macht, von der Schellackplatte bis zur Drehorgel“, gestand er. In der Hand hatte er aber ein Schiffsteuerrad und eine altertümliche Waage: „Die ist mir so zugelaufen“, lachte er. Schwitzend schleppte ein kräftiger Herr ein Indoor-Fahrrad. Er wollte aber nicht in der Zeitung genannt werden, weil seine Kollegen dann lästern würden.

Feilschende Geschäftspartner, freudige Kauflust und einfach nur Gucken – es war echte Flohmarktstimmung, die sich am 3. Oktober schon wiederholen kann. Auf die Bezeichnung Flohmarkt legt Dieter Gruneberg übrigens großen Wert: „Es gibt keine Neuwaren, und 90 Prozent der Anbieter sind private Händler“, sagte er.

von Klaus Merz

erstellt am 14.Aug.2017 | 08:22 Uhr