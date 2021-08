Festival in Neumünster : Vier Tage Rock und Pop auf der Waldbühne

Von Donnerstag bis Sonntag sorgen die Stadtwerke Neumünster, und die Wittorfer Brauerei beim „Waldbühnen-Festival“ für ein buntes Musikprogramm.

von Dörte Moritzen

25. August 2021, 14:30 Uhr

Es wird gerockt am Bad am Stadtwald, und das vier Tage lang:

Am Donnerstag spielen von 16.45 bis 17.45 Uhr „Still Crazy‘‘, von 18.30 bis 19.30 Uhr „Caruso‘‘, von 20.15 bis 21.15 Uhr „Zound Busters‘‘ und von 22 bis 23 Uhr „Mojo Riot‘‘.

Am Freitagsind von 15 bis 16 Uhr „Svennä & Morales‘‘, von 16.45 bis 17.45 Uhr „Iron Mic‘‘, von 18.30 bis 19.30 Uhr „The Old Sox‘‘, von 20.15 bis 21.15 Uhr „Devil’s Breakfast‘‘ und von 22 bis 23 Uhr „The Ugly Skulls‘‘ zu hören.

Am Sonnabend treten von 15 bis 16 Uhr „Zara Akopyan‘‘, von 16.45 bis 17.45 Uhr „Burnt Ale‘‘ von 18 bis 19.30 Uhr Horst Karacho, von 20.15 bis 21.15 Uhr „Mustangs Of Fire‘‘ und von 22: bis 23 Uhr „The Memphis Greasers‘‘ auf.

Am Sonntag spielen ab 12 Uhr „Imkeandj“ und ab 14 Uhr „The Chillkats‘‘. Schluss ist um 16 Uhr.

Ein Tagesticket kostet 20 Euro, ein Zweitagesticket 30 Euro, alle vier Tage 50 Euro. Karten gibt es in der Wittorfer Brauerei oder direkt an der Waldbühne zu den jeweiligen Öffnungszeiten. Auch unter Tel. 0151-50004321 ist eine Ticket-Reservierung möglich. Zusätzlich kann an der Abendkasse eine Getränkeflatrate gebucht werden.

Einlass ist von Donnerstag bis Sonnabend ab 14 Uhr.

Es gibt handgemachtes Bier und Mixgetränke der Wittorfer Brauerei und Speisen der Genuss-Bar. Neben dem Gelände befindet sich ein Wohnwagenstellplatz mit einer sehr begrenzten Anzahl an Stellflächen. Weitere Informationen unter www.waldbuehne-nms.de.