18. Kanumarathonregatta : Vier Nord-Titel für Neumünster – und eine Kanutin im Krankenhaus

Auf dem Einfelder See wird einer Hamburger Sportlerin eine zu geringe Flüssigkeitszufuhr zum Verhängnis.

Neumünster | Die Kanuten sind auf dem Wasser direkt in ihrem Element. Wind und Wellen sorgten auch bei der 18. Auflage der EKN-Kanumarathonregatta für reichlich Spektakel auf dem kabbeligen Einfelder See. Selbst Kenterungen blieben auf dem unruhigen Wasser nicht aus. Eine Sportlerin musste sogar ins Krankenhaus. In unterschiedlichen Rennen mit Strecken längen zwisc...

