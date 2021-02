Halten Züge bald an sieben Stationen ? : Vier neue Bahnhöfe für Neumünster geplant

Die Stadt möchte in allen Himmelsrichtungen neue Haltepunkte für Züge. Das Land verspricht eine Prüfung.

von Christian Lipovsek

02. Februar 2021, 14:20 Uhr

Die Stadt möchte mehr Menschen in öffentliche Verkehrsmittel bringen und plant dafür vier weitere Bahnhöfe in Neumünster. Das geht aus einem Schreiben von Oberbürgermeister Dr. Olaf Tauras (CDU) an Landes-Verkehrsminister Dr. Bernd Buchholz (FDP) hervor, das der Planungs- und Umweltausschuss heute um 17.30 Uhr in öffentlicher Sitzung im Ratssaal berät.

Demnach könnten Stationen an der Rendsburger Straße (Strecke Neumünster – Flensburg), am Stoverweg (Neumünster – Kiel), an der Christianstraße (Neumünster – Ascheberg) und – wie bereits bekannt – an der Boostedter Straße / Kampstraße (Neumünster – Kaltenkirchen bzw. Bad Oldesloe) entstehen. „Daneben sollte auch das Zugangebot auf bis zu zwei Züge je Stunde in Richtung Bad Oldesloe und Kaltenkirchen erweitert werden, um Fahrgästen Flexibilität zu bieten“, schreibt Tauras. Die Stadt will parallel dazu das Stadtbusangebot weiterentwickeln, um eine optimale Verknüpfung von Bus- und Bahnangebot herzustellen.

Buchholz hat in einem Antwortschreiben bereits eine Prüfung der Vorschläge durch die zuständige NAH.SH zugesagt. „Die Einrichtung weiterer Bahnstationen stärkt den ÖPNV in Schleswig-Holstein. Dies zeigen die mehr als 30 bereits eingerichteten zusätzlichen Stationen seit der Regionalisierung 1996“, erklärt der Minister und er ergänzt: „Die von Ihnen vorgestellten Stationen können das Stadtgebiet von Neumünster besser an den Schienenpersonen-Nahverkehr anbinden.“ Taktverdichtungen in Richtung Kaltenkirchen und Bad Oldesloe seien geplant, sodass hier jeweils zwei Züge pro Stunde verkehren sollen. Die vorhandene Infrastruktur reiche jedoch derzeit nicht aus. Daher soll es zusätzliche Kreuzungsbahnhöfe in Rickling und Fresenburg (Kreis Segeberg) geben. Den Abschluss der Planungen hält der Buchholz im kommenden Jahr für möglich. Mit einer Umsetzung rechnet das Ministerium bis 2026.

Ein weiterer Punkt, der der Stadt wichtig ist, ist der Schienengüterverkehr. Hier verweist Tauras auf das bestehende Kombiverkehrsterminal der NEG an der Brückenstraße und bittet um eine Koordinierung des Landes, um die Anlage bekannter zu machen. Der Güterverkehr auf der Schiene sei zwar „ein zentraler Bestandteil für eine positive wirtschaftliche Entwicklung“ und stärke den Standort Schleswig-Holstein, er sei jedoch – anders als der Personenvekehr – „eine eigenwirschaftliche Angelegenheit der privaten Verkehrsunternehmen“, so Buchholz. Dennoch verspricht er: „Ich versichere Ihnen, dass das Land sich auch weiterhin für die Entwicklung des Bahnverkehrs in Neumünster einsetzt.