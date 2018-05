Edeka-Zentrallager : Vier Lastwagen vor Lebensmittellager in Neumünster in Brand

Die Brandursache war zunächst unklar. Verletzt wurde niemand.

von Dörte Moritzen

01. Mai 2018, 20:40 Uhr

Neumünster | Sechs Lastwagen mit Anhängern sind Dienstagabend im Auslieferungslager von Edeka in Neumünster an der Gadelander Straße in Flammen aufgegangen. Die Fahrzeuge waren nebeneinander auf dem Firmengelände geparkt gewesen. Laut Sven Kasulke, Chef der Berufsfeuerwehr Neumünster, erreichten gegen 19.30 Uhr rund 30 Anrufe von Passanten die Leitstelle. Denn die enorme Rauchsäule war über viele Kilometer zu sehen gewesen. Wenig später waren 80 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr sowie von drei freiwilligen Wehren vor Ort und bekämpften die Flammen. Verletzt wurde niemand.

Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

