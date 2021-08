Leichtathletik / LG Neumünster : Vier Landesmeistertitel für Fiona Schulz und Emily Scherf

Die LGN-Talente unterstreichen sowohl in Hamburg als auch in Ratzeburg ihre Klasse.

Hamburg | Das war wieder ein tolles Wochenende für den Leichtathletik-Nachwuchs aus Neumünster. Auf der Jahnkampfbahn in Hamburg gingen sowohl Emily Scherf als auch Fiona Schulz von der LGN erstmals bei Landesmeisterschaften an den Start und siegten bei ihrem Debüt auf ganzer Linie. Schwierige Bedingungen Scherf trat bei den Vierzehnjährigen in drei Disziplinen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.