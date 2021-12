Badminton : Vier Landesmeistertitel für Blau-Weiß Wittorf Neumünster

Die Schwalestädter drücken dem Turnier in Altenholz ihren Stempel auf.

Altenholz | Blau-Weiß Wittorf hat bei den Badminton-Landesmeisterschaften O 19 in Altenholz kräftig abgeräumt. In vier der fünf Kategorien schnappten sich die Wittorfer den Titel. Doppelt Platz 1 gab es für Erik Bohnsack, der im Herreneinzel und im Doppel an der Seite des Ex-Wittorfers Jan Collin Strehse (SV Hammer) triumphierte. Die weiteren Wittorfer Siege holte...

