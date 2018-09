Neumünster : Vielfältige Kunst-Schau

Christa Landig und Barbara Schael stellen bis Mitte November im „Kontraste“ aus.

von Gabriele Vaquette

11. September 2018, 16:54 Uhr

Leuchtende, farbenfrohe Gebäude auf der einen Wand, schlichte Formen auf der anderen: Die Bilder von Christa Landig und die Holzschnitte von Barbara Schael sind sowohl von der Technik als auch von der Farbgebung völlig verschieden. „In dem Kontrast unserer Kunst liegt auch die Vielfalt, und deswegen haben wir unsere Ausstellung so genannt“, sagen die zwei Künstlerinnen. Sie stellen zurzeit 21 Werke im Restaurant „Kontraste“ aus.

Die Zwei kennen sich schon seit Jahrzehnten – „wir haben damals gemeinsam einen Webkursus beim damaligen Leiter des Textilmuseums, Klaus Tidow, absolviert, das war noch lange bevor wir beide im Verein Art & Vielfalt waren“, sagen sie. Christa Landig (70) experimentiert seit rund 25 Jahren mit Acryl- und Ölfarben, aber auch Ölkreiden, Tinte, Karton und Holz, malt gerne großformatig und mit kräftiger, expressiver Farbgebung. „Meine Motive sind nicht gegenständlich im Sinne von realistisch“, sagt sie. Es gibt Botschaften in ihren Bildern, die jeder Betrachter individuell finden kann – wie zum Beispiel beim Werk „Wege“, die verschlungene, bunte und auch wilde Lebenswege symbolisieren könnten.

Barbara Schael (84) malt ebenfalls seit über 20 Jahren, beschäftigte sich schon immer mit den kreativen Möglichkeiten des Gestaltens. „Ich möchte für alles offen sein, weiter neue Wege beschreiten“, sagt sie. Das bedeutet, dass sie sowohl in Öl als auch in Acryl malt, Collagen macht, Drucke herstellt und auch Skulpturen formt. Im „Kontraste“ zeigt sie Holzschnitte – eine Technik, die sie seit zwei Jahren ausprobiert und experimentiert, in verschiedenen Schichten übereinander druckt und ausprobiert, was möglich ist. Ihre Motive kommen aus Fauna und Flora wie zum Beispiel „Vogelwelt“ oder „Urwald“, aber auch aus dem Alltag gegriffen wie „Skal!“ – dem skandinavischen „Prost“, das in Umrissen zwei Weinkelche zeigt.

>Die Ausstellung ist noch bis Mitte November im „Kontraste“, Haart 10, zu sehen.