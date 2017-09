Stadtumbau West : Vielen geht es zu langsam

vergrößern 1 von 1 Foto: Lipovsek 1 von 1

von Christian Lipovsek

erstellt am 09.Sep.2017 | 09:00 Uhr

Neumünster | Rund ein Drittel der Gebäude im sogenannten Stadtteil West sind sanierungsbedürftig. Zu diesem Ergebnis sind am Donnerstagabend Sabine Schilf von der Stadtplanung und Gesa Haan von der BIG Städtebau bei der gemeinsamen Sitzung der Stadtteilbeiräte Böcklersiedlung-Bugenhagen, Faldera und Stadtmitte gekommen.

Der Stadtteil West ist ein seit 2008 bestehendes Konstrukt zwischen Roonstraße im Norden, Färber- und Bahnhofstraße im Osten, Schleusberg und Ehndorfer Straße im Süden sowie Birnbaumweg und Falderapark im Westen. Es umfasst damit Flächen aus allen drei Stadtteilen. Fast 8000 Neumünsteraner leben hier. In den Stadtteil West fließen seit Jahren nicht unerhebliche Städtebaufördermittel, die jeweils zu einem Drittel vom Bund, vom Land und aus der Stadt finanziert wurden. So baute die Stadt zum Beispiel eine Skateranlage hinter dem Log-In, der Falderapark wurde neu gestaltet und einige Gebäude wurden saniert. Der Wettbewerb für das Familienzentrum an der Werderstraße ist abgeschlossen (der Courier berichtete).

Derzeit finden im Areal sogenannte „vorbereitende Untersuchungen“ der Stadt und des treuhändischen Sanierungsträgers BIG Städtebau laut Baugesetzbuch statt. Das Ziel: Bis Anfang kommenden Jahres soll beurteilt werden, welche nächsten Maßnahmen in Angriff genommen werden. Konkrete Vorhaben wurden am Donnerstagabend aber noch nicht genannt. Sabine Schilf und Gesa Haan stellten vielmehr die Potenziale den Missständen der Fläche gegenüber. Der kulturellen Vielfalt, einer umfassenden sozialen Infrastruktur mit Schulen, Kitas, öffentlichen Einrichtungen und der guten Lage mit der Nähe zur Innenstadt stehen demnach eine relativ hohe Fluktuation der Bewohner, viele versiegelte Flächen, ein hoher Leerstand und die einseitige Ausrichtung auf den motorisierten Verkehr gegenüber.

Viele Besuchern kritisierten, dass die Sanierungen zu langsam gingen. „Wir warten quasi seit 15 Monaten darauf, dass irgendwas Grundlegendes passiert“, monierte SPD-Ratsfrau Franka Dannheiser. Hans-Georg Stanull bemängelte, dass die Stadt die Beiräte nicht immer ausreichend informiere. „Es ist ein schleppender und zäher Prozess“, räumte Sabine Schilf ein. Zudem hätten sich Förderrichtlinien geändert. Stadtbaurat Thorsten Kubiak gab Versäumnisse in der Vergangenheit zu: „Die Stadt hätte schneller arbeiten können.“ Allerdings sei das Gebiet auch extrem groß. „Das ist eine Herausforderung, die wir nun anpacken.“