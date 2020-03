Amtsgericht Neumünster : Viele Prozesse werden verschoben

Im Amtsgericht können nur noch wenige Zuschauer in öffentlichen Verhandlungen Platz nehmen. Ein Gebäudeteil ist abgeriegelt.

von Dörte Moritzen

20. März 2020, 12:08 Uhr

Wo sich vor wenigen Tagen noch dicht an dicht zahlreiche Zuschauer im größten Gerichtssaal auf den Bänken drängelten, um einen spannenden Prozess zu verfolgen, dürfen jetzt statt 30 bis 40 Besucher nur noch sechs Personen Platz nehmen. Die Corona-Sicherheitsmaßnahmen haben längst auch das Amtsgericht erreicht und zwingen es zu zahlreichen Umstrukturierungen und Neuorganisationen, um das Ansteckungsrisiko zu minimieren und handlungsfähig zu bleiben – und das ist nicht immer einfach.

„Wir sind hier im Spannungsfeld zwischen Corona-Gefahr und dem Öffentlichkeitsgrundsatz“, erklärt Andreas Martins, Direktor des Amtsgerichts. Bis Anfang der Woche war das Gericht noch ein für jeden zugängliches öffentliches Gebäude, in dem zum Beispiel Strafprozesse ohne Einschränkungen öffentlich verhandelt wurden und Ansprechpartner für viele rechtliche Angelegenheiten zur Verfügung standen.

Dann kamen aus Sicherheitsgründen entsprechende Vorgaben vom Ministerium und Landgericht. Ab sofort hieß es, Abstand zu halten und trotzdem in einem definierten Rahmen öffentlich ansprechbar zu bleiben. Der Zugang zum Gericht wurde – wie überall im Land – deutlich eingeschränkt.

Teilung des Gebäudes

Als eine wichtige Maßnahme wurde in Neumünster der alte Eingang zur Boostedter Straße wieder in Betrieb genommen. Die Tür zur Gerichtsstraße bleibt hingegen erst einmal verschlossen. Hintergrund ist die Zweiteilung des Gebäudes. Ab sofort ist der Neubau mit den Geschäftsstellen vom Altbau mit den Sitzungssälen und dem Publikumsverkehr komplett getrennt. Wer jetzt zum Beispiel eine dringende termingebundene Erbsache regeln muss, darf nicht einfach in die Nachlassabteilung gehen, sondern muss sich in der Wachtmeisterei melden. Der entsprechende Sachbearbeiter kommt dann gegebenenfalls in den Altbau in ein separates Büro. So sollen überflüssige Kontakte auf den Fluren und in den Abteilungen vermieden werden, erklärt Melanie Treichler, die als geschäftsleitende Beamtin zuständig für die organisatorischen Abläufe ist.

Reduzierte Plätze

Auch in den Gerichtssälen gilt: Abstand halten. Damit mögliche Zuschauer die Zwei-Meter-Regelung auch einhalten, wurde der Besucherbereich ausgemessen. Rote Kreuze aus Klebeband auf den Bänken zeigen genau, in welchen Abständen gesessen werden darf. Das reduziert die Zahl der Anwesenden drastisch.

Fragebögen am Eingang

Wer das Amtsgericht betreten will, muss derzeit einen doppelseitigen Fragebogen ausfüllen und darin Name, Adresse und Telefonnummer angeben sowie über Aufenthalte in Risikogebieten oder Krankheitssymptome Auskunft geben. Die Daten werden unter Verschluss gesammelt und nach einer Anordnung des Ministeriums wieder vernichtet.

Prozesse verschoben

Ohnehin findet im Gericht jetzt nur noch das statt, was nicht aufzuschieben ist. Vor allem Haftsachen und laufende Prozesse mit Fortsetzungsterminen, die bei zu langer Pause neu aufgerollt werden müssten, werden nicht abgesagt. Vieles muss aber warten oder wird, wenn möglich, verkürzt.

In der angespannten Situation appellieren Andreas Martins und Melanie Treichler an die Bevölkerung, tatsächlich nur mit aktuell wichtigen Anliegen das Gericht aufzusuchen und zu beschäftigen. Denn die 145 Mitarbeiter können derzeit nicht wie gewohnt ihr Pensum abarbeiten.

Geteilte Abteilungen

Aus Sicherheitsgründen wurden die Abteilungen in zwei Teams eingeteilt, die im Schichtdienst tätig sind. So soll gewährleistet werden, dass auch bei Ansteckungen alle Bereich weiter agieren können. Hinzu kommt, dass viele junge Eltern zurzeit mit Betreuungsproblemem für die Kinder kämpfen. Der Ausbildungsbetrieb wurde stark reduziert, Praktikanten nach Hause geschickt.

„Zum Glück haben Richter und Rechtspfleger seit Anfang des Jahres die technischen Möglichkeiten, um von zu Hause aus zu arbeiten. Das erleichtert die Situation“, sagt der Amtsgerichtsdirektor. Viele kommen auch außerhalb der Kernzeiten, wenn vielleicht der Partner auf die Kinder aufpasst, ins Büro. Dennoch werden viele Akten erst einmal liegen bleiben müssen und irgendwann nach der Coronakrise für Mehrarbeit sorgen.

Abschiedsfeiern fallen aus

Aber nicht alles lässt sich eines Tages einfach nachholen. Vor allem um die beiden Abschiedsfeiern, die er jetzt absagen musste, tut es Andreas Martins von Herzen leid. So wollte er nach jahrzehntelanger Tätigkeit im Hause den Richter Klaus-Jürgen Schleuß, der auch der Abteilungsleiter der Zivilabteilung war, sowie die Justizangestellte der Insolvenzabteilung Birgit Meier in den Ruhestand verabschieden – das ist nun in dem festlichen Rahmen nicht mehr möglich.

Verständnis und Humor

Auch wenn die neue Struktur durch die Coronakrise den Mitarbeitern des Gerichts derzeit viel abverlangt, so stoßen sie jedoch gleichzeitig auf viel Verständnis für die neuen Regelungen. Und auch der Humor geht bisher nicht verloren. Dass jetzt mancher Straftäter für eine Weile erst mal ungeschoren davonkommt, kommentiert eine Richterin trocken: „Das kriegen wir alles irgendwann hin. Die Fluchtgefahr wurde durch die Grenzkontrollen ja auch drastisch reduziert.“