Politikmesse in Neumünster : Viele Politiker – aber wenige Wähler

Darin waren sich alle einig: Das Konzept der ersten Politikmesse in die Stadthalle stimmte. Nur am Zuspruch der Wähler mangelte es.

von Jens Bluhm

28. April 2018, 08:08 Uhr

Talk, talk, talk ... gähn! - Wer genug hat von langatmigen Talkrunden, bei denen Politiker zu ausschweifenden Statements ausholen, ohne viel zu sagen, sich aber dennoch dafür interessiert, wer bei der Kommunalwahl für was steht, der sollte bei der ersten Politikmesse in der Stadthalle am Freitagabend eigentlich goldrichtig sein.

So jedenfalls die Idee des Jugendverbandes und des Couriers, die die etwas andere Wahlveranstaltung ins Foyer der Stadthalle geholt hatten: Statt unter sich am Podium zu debattieren, sollten die Parteienvertreter sich an den Stehtischen unmittelbar den Fragen der Wähler stellen und sich den Wählern damit weniger als ferne Politiker, dafür als Menschen und Nachbarn vorstellen können. Den Politiker „entmystifizieren“, nennt JVN -Vorsitzender Dietrich Mohr das.

Ein guter Ansatz, allein es fehlten am Freitagnachmittag die Wähler. Lag es am glänzenden Wetter oder dem Auftakt der Schlemmerköste, die auf den Großflecken lockte? Nur wenige Besucher kamen in die Stadthalle, während die Politik fast vollständig zum Gespräch mit dem Bürger bereit stand. „Die Ratsversammlung ist hier heute beschlussfähig“, nahm SPD-Ratsherr Andreas Hering wie die meisten seiner Kollegen das maue Interesse mit Humor.

Statt mit dem Wähler heiße Debatten über Großflecken-Pflaster, Rathaus-Anbau oder Kita-Betreuung zu führen, setzte man sich – von den JVN-Moderatoren Christoph Maibaum, Jonathan Gleichmann und Felix Kahlcke glänzend gesteuert – im kleinen Kreis zusammen, um Wege auszuloten, wie der Politikverdrossenheit beizukommen ist: Erstaunlicher Eindruck nicht weniger Politiker: Das Interesse gerade junger Menschen an der Politik, steigt offenbar wieder – auch wenn sich das in der Stadthalle nicht widerspiegelte.

Der Jugendverband will sich von dem mauen Zuspruch für die erste Politikmesse nicht entmutigen lassen: „Wir suchen weiter nach Formen, Politik und Bürger zusammenzubringen“, sagte Gleichmann.