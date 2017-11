„In 80 Tagen um die Welt“ im Theater Neumünster : Viele Opern im Musical

vergrößern 1 von 1 Foto: Bury 1 von 1

Sie ist weltberühmt, die „Reise um die Erde in 80 Tagen“ aus der Feder des hochproduktiven und progressiven Schriftstellers Jules Verne. Wer die Abenteuer des britischen Aristokraten Phileas Fogg und seines lebenslustigen französischen Dieners Passepartout in Buchform verschlungen hat, wird sich am Sonnabendabend im Theater in der Stadthalle über die Musical-Adaption zunächst gewundert haben.

Denn das norwegische Autorenduo Oystein Wiik und Gisle Kverndokk hat mit seiner Fassung nicht nur eine Romanadaption versucht, sondern zugleich auch eine Reise durch die Opernwelt unternommen. So finden sich in der Adaption zahlreiche Opern-Figuren und deren musikalische Themen wieder, die mit Vernes Geschichte nichts zu tun haben. Daher konsultierten auch zahlreiche der insgesamt rund 440 Besucher in der Pause das Programmheft, aus dem deutlich wird, dass das Stück „In 80 Tagen um die Welt – Oder: Wie viele Opern passen in ein Musical?“ einen anderen Anspruch als eine Nacherzählung hat.

In der deutschen Erstaufführung durch das Schleswig-Holsteinische Landestheater in der Inszenierung von Markus Hertel wird dem Zuschauer ein bilderreiches Schauspiel geboten, das verschwenderisch mit Staffage und Bühnenbild umgeht. Jede der zahlreichen Szenen faszinierte mit prächtigen Kostümen und Requisiten, so dass man sich ins England vor 150 Jahren oder ins dekadente Paris versetzt glaubte. Besonders die Massenszenen waren sehr gelungen, entweder harmonisch oder irritierend im Aufbau, ja nachdem, ob sich die Abenteurer etwa auf einem europäischen Marktplatz oder vor einem chinesischen Tribunal befanden. Gelungen waren auch die darstellerischen Leistungen der Hauptpersonen, und vor ihrer Ausdauer im Gesang (immerhin dauerte die Aufführung knapp drei Stunden!) konnte man nur den Hut ziehen. Allerdings blieb doch das Gefühl, dass etwas weniger mehr gewesen wäre. Weniger buntes Spektakel, wie etwa die beiden clownesken Kommentatoren Punch und Judy, und dafür etwas mehr feinsinniger Humor im Text. Ein besonderes Live-Erlebnis war es allerdings, das großartige Schleswig-Holsteinische Sinfonieorchester im Orchestergraben zu hören.

Die Besucherin Annika Heygster aus Neumünster wog in der Pause ab: „Ich hätte mir mehr Anlehnung ans Buch gewünscht, finde alles in allem aber dennoch sehr gelungen. Besonders die Kulissen, Kostüme und Tanzeinlagen mit den Anklängen berühmter Opern-Melodien haben mir gefallen.“