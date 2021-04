OB-Wahl : Viele Neumünsteraner nutzen die Briefwahl

Schon jetzt sind mehr als 2500 Anträge im Rathaus eingegangen.

von Sonja Kröger

14. April 2021, 18:37 Uhr

Die Möglichkeit der Briefwahl zur Oberbürgermeister-Wahl am 9. Mai in Neumünster wird bislang sehr gut angenommen. 2534 Anträge wurden zum jetzigen Zeitpunkt bereits bearbeitet. Zur letzten Briefwahl der OB-Wahl im Jahr 2015 wurden insgesamt 3536 entsprechende Anträge gestellt.

Die Stadt hat mittlerweile alle notwendigen Helfer gefunden, die am Wahltag mitwirken werden. „Ich möchte mich besonders bei den ehrenamtlichen Wahlhelfern für ihre Bereitschaft bedanken, zum reibungslosen Ablauf der Wahl maßgeblich beizutragen“, erklärte Timo Adrian, Arbeitsgruppenleiter Wahlen der Stadt.

Die Briefwahl-Ausgabestelle der Stadt ist im Neuen Rathaus, 1. Etage, in Zimmer 1.6 eingerichtet und barrierefrei.

Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag von 8 bis 14 Uhr und zusätzlich montags von 14 bis 16 Uhr sowie donnerstags von 14 bis 17.30 Uhr.

Wahlberechtigte können die Briefwahlunterlagen schriftlich oder per Fax durch Ausfüllen des Antrags auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung, per E-Mail an wahlen@neumuenster.de oder über das Onlineformular unter neumuenster.de/briefwahl beantragen. Hier müssen der vollständige Name, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift angegeben werden. Außerdem wird um die Angabe der Nummer, mit der der Wahlberechtigte im Wählerverzeichnis eingetragen ist, gebeten.