Treffen der evangelischen Jugend : Viele Impulse auf „Heaven“-Festival in Neumünster

Zu dem christlichen Treffen kamen coronabedingt 150 Jugendliche. Viele waren online dabei.

Neumünster | Zum achten „Heaven“-Festival trafen sich am Sonnabend rund 150 evangelische Jugendliche einen Tag lang in Neumünster auf dem Gelände an der Anscharkirche – und weitere 170 waren online in Kirchengemeindegruppen der Nordkirche dabei. Zwischen Gottesdienst, Musik auf der Open-Air-Bühne, Workshops und Diskussion herrschte zwischen den Zelten vor allem Fre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.