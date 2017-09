Kiek In : Viele Aufgaben für den neuen Vorstand

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Das Kiek In an der Gartenstraße sucht nun noch dringender einen neuen Vorstand. Guido Lisges, dessen Vertrag nach fünf Jahren wegen Differenzen mit dem Verwaltungsrat nicht verlängert wurde (der Courier berichtete), ist vorzeitig ausgestiegen. Er hat am 1. September als Geschäftsbereichsleiter Personal bei der Albertinen-Gruppe in Hamburg angefangen. Übergangsweise übernimmt jetzt Dr. Björn Otte, Leiter der Volkshochschule, den Vorstandsposten im Kiek In.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir spätestens bis Jahresende einen Nachfolger gefunden haben“, sagt Sebastian Fricke, Vorsitzender des Verwaltungsrates. Auf den Neuen an der Spitze des Beherbergungs-, Tagungs- und Weiterbildungsunternehmens warten in den kommenden fünf Jahren laut Fricke vor allem in der infrastrukturellen Entwicklung „große und spannende Herausforderungen“. Der künftige Vorstand der Anstalt öffentlichen Rechts mit seinen knapp 50 Festangestellten soll die in den vergangenen Jahren positiven Zahlen weiter verbessern. „Irgendwann ist die natürliche Grenze zwar erreicht, noch ist aus meiner Sicht aber Luft in der Entwicklung nach oben“, so Fricke.

Einen wichtigen Baustein bildet dabei die Erweiterung. Diese bereits 2015 geäußerten Pläne erhalten eine neue Dynamik, da der Schulpsychologische Dienst aus dem maroden Gebäude hinter dem Kiek In nun an die Beethovenstraße 15-19 gezogen ist. Das Grundstück, bisher eine Enklave auf dem Gelände, würde das Kiek In gerne von der Stadt kaufen. „Es gibt Ideen und eine Vielzahl von Optionen. Wir stehen aber noch ganz am Anfang“, erklärt Sebastian Fricke. Auch über die Verhandlungen mit der Wobau über das Internatsgebäude des Kiek In an der Gartenstraße 29 könne er noch nichts sagen.

Ex–Vorstand Guido Lisges hatte vor zwei Jahren bereits Pläne für ein neues Haus mit 100 bis 150 Betten für Berufsschüler sowie ein Parkhaus vorgestellt (der Courier berichtete). Er erklärte jetzt: „Die Zeit im Kiek in war in jedem Fall ein interessanter und intensiver Teil meines Berufslebens, den ich – wie auch alle vorherigen – nicht missen möchte. Ich danke sowohl den Geschäftspartnern als auch der großen Mehrheit der Belegschaft sowie dem Verwaltungsratsvorsitzenden Sebastian Fricke für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.“

von Christian Lipovsek

