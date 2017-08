Schillsdorf : Viel Licht und gute Akustik fürs Gemeindehaus

vergrößern 1 von 2 Foto: Seiler 1 von 2

Schillsdorf | Vier Jahre Planung, Kostenschätzungen, Ideenfindung, eine Vielzahl von Beratungen im Bauausschuss und Kirchengemeinderat, Gespräche mit den Nutzergruppen, eine lange Wunschliste, Rückschläge, wie etwa das Veränderungsveto des ehemaligen Architekten, und einige Überraschungen, die es während der Bauzeit seit Februar gab: Das ist neben 10 000 Kleinigkeiten die vorläufige Bilanz für den Umbau des Bokhorster Kirchengemeindehauses.

Entstehen soll ein modernes Zentrum für die vielen Aktivitäten und Gruppen unter dem Dach des Hauses. Jetzt stand die 27. Baubesprechung seit dem Baubeginn im Februar auf dem Plan von Herbert Beyring, der das ehrgeizige Projekt als Vorsitzender des Bauausschusses begleitet. „Bis zu fünf Stunden verbringt Beyring jeden Werktag auf der Baustelle“, verriet Ernst-August Siebke aus dem Kirchengemeinderat. Unzählige Kleinigkeiten sollen koordiniert werden. Rückschläge wie etwa lose Klinker an der Außenverkleidung, feuchte Außenwände und andere Überraschungen, bringen die Ehrenamtler längst nicht mehr aus der Ruhe. „Immerhin ist sozusagen Land in Sicht“, meinten Beyring und Siebke. Viele Rückstände seien aufgearbeitet.

Im Haus spachteln und streichen die Maler, der Elektriker steht für die Abschlussarbeiten bereit, in den nächsten Tagen und Wochen geht es an die Außenverkleidung des Anbaus, den Kücheneinbau, die Installation der sanitären Anlagen, die Einrichtung eines zeitgemäßen Sanitärraums für Behinderte und vieles mehr. Im Obergeschoss geht der Ausbau des 68 Quadratmeter großen Musikraums in die Endphase. Moderne schallreduzierende Wand- und Deckenplatten sollen hier und auch im Untergeschoss für eine moderne Akustik im Gebäude sorgen.

Trotz der herumwuselnden Handwerker und vieler kleine Baustellen sind bereits jetzt viel Licht, Luft und Alltagstauglichkeit zu ahnen. Am 1. Oktober soll Einweihung gefeiert werden. Dann kann auch erst aufgerechnet werden. „Dabei wird die ursprünglich auf etwa 672 000 Euro geschätzte Bausumme nicht mehr ausreichen“, meinte Beyring. Dafür sei allerdings zukunftsorientiert, energetisch sinnvoll und solide gebaut worden.