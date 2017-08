Tierheim Wasbek : Viel Arbeit in der ersten Woche

vergrößern 1 von 2 Foto: Lipovsek 1 von 2

Neumünster | Die erste Katze ließ nur kurz auf sich warten. Bereits am Dienstagnachmittag zog Chenoa ins am 1. August gestartete Tierheim Wasbek. Das Fellknäuel war eingeschüchtert und abgemagert zwischen Wasbek und Krogaspe gefunden worden. „Sie ist jetzt in der Tierklinik, hängt am Tropf und muss intensiv behandelt werden. Wir hoffen, es geht ihr bald besser. Sie ist ja sowas wie unser Maskottchen“, sagt Tierheim-Leiterin Anja Bauert. Noch nicht einmal eine komplette Woche läuft der Betrieb am Krusenhofer Weg 111 – und schon haben die Helfer alle Hände voll zu tun.

26 Tiere waren am Freitagnachmittag bereits im Tierheim, darunter 22 Meerschweinchen. Sie wurden vom Ordnungsamt aus schlechter Haltung befreit. Die Zusammenarbeit mit der Berufsfeuerwehr klappt ebenfalls. Schon in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachten die Brandschützer Fundkater Kasper. Er saß am Mittwochmorgen in der speziell dafür eingerichteten Box. Der noch nicht einmal einjährige Kater ist ein echter Wirbelwind. „Er hat Power und muss mit Menschen gute Erfahrungen gemacht haben, denn er ist sehr verschmust“, sagt Anja Bauert und betrachtet sein Fell etwas näher. Denn Kasper hat Hautprobleme. Er bekommt nun spezielles Futter. „Es könnte sich um eine Allergie handeln“, vermutet die Tierheim-Chefin.

Im Nachbarraum streift eine noch namenlose ältere Katze umher, die eine Nacht später von Feuerwehrleuten vorbeigebracht wurde. „Sie wird von unserer Tierärztin noch intensiv untersucht. Ich habe nämlich den Eindruck, dass sie nicht ganz fit ist“, sagt Anja Bauert und wendet den Blick zu Twiggy. Die zarte Katze wurde ebenfalls schon am Dienstag abgegeben. Und dann ist da noch Schröder. Eine Familie fand den Dackelmix mit ausländischem Chip. „Die Frau wollte ihn eigentlich behalten, aber der Mann bekam nach drei Tagen schreckliche allergische Reaktionen. Deshalb standen beide dann bei uns vor der Tür“, berichtet Anja Bauert.

Auch einige Notfälle hat sie abgearbeitet. So wurde gestern ein Hund am Freesen-Center gemeldet. Sein Herrchen musste ins Krankenhaus. Der Bordercollie ließ aber niemanden an sich ran. Erst mit Hilfe einer vom Tierheim Kiel angeforderten Schlinge konnte Anja Bauert das Tier einfangen, das dann zu den Kollegen in die Landeshauptstadt transportiert wurde. „Für den längeren Aufenthalt von Hunden sind wir noch nicht ausgestattet, obwohl jetzt ein neuer Zwinger da ist“, sagt sie.

Sorge bereitet ihr der Zustand von Maskottchen Chenoa. „Ihr Aufenthalt in der Tierklinik ist nötig, kostet aber auch viel Geld. Nicht nur deshalb freuen wir uns auch weiterhin über Spenden.“

von Christian Lipovsek

erstellt am 06.Aug.2017 | 08:00 Uhr