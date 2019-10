Stichwort: Internet Gaming Disorder (IGD) : Videospielsucht: Wann bin ich als Gamer abhängig?

von Jens Bluhm

10. Oktober 2019, 15:21 Uhr

Spielsucht am Computer wird auch in Neumünster immer mehr zum Thema: Immerhin sieben Prozent der Neumünsteraner, die regelmäßig die Suchtberatungsstelle der Stadt aufsuchen, tun das, weil sie vom „Gaming“ am PC nicht oder nur noch mit Mühe loskommen. Nach Alkohol (37 Prozent der Beratungen) Heroin (20) und Cannabis (16) ist „Computerspiel “ damit die vierthäufigste „Droge“ in der Beratungsstelle. Dennoch ist Videospielsucht (Internet Gaming Disorder) als Krankheitsbild bislang nicht anerkannt. Das könnte sich bald ändern: Fachleute stellen derzeit Kriterien zusammen, die ein krankhaftes Spielverhalten kennzeichnen. Stefan van der Elst von der Suchtberatungsstelle der Stadt vermutet, dass die IGD-Diagnose bald Eingang in die Liste der anerkannten Krankheiten aufgenommen wird. Ärzte könnten dann beispielsweise auch wegen „Videospielsucht“ krankschreiben. Als spielsüchtig definieren die Experten Betroffene, auf die mindestens fünf der folgenden Kriterien zutreffen:

1. Übermäßige Beschäftigung mit PC/Internetspielen

2. Entzugssymptomatik (Reizbarkeit, Ängstlichkeit oder Traurigkeit, wenn das Spielen nicht möglich ist).

3.Toleranzentwicklung ( Wie werden „Niederlagen“ im Spiel verkraftet?)

4 . Erfolglose Versuche, aufs PC-Spielen zu verzichten.

5. Interessenverlust an Hobbys.

6. Exzessives Spielen, trotz Einsicht in die psychosozialen Folgen.

7. Täuschen von Familienangehörigen, Therapeuten über den wahren Umfang des Spielens.

8. Nutzung von PC-Spielen, um einer negativen Stimmungslage zu entfliehen.

9. Gefährdung oder Verlust einer wichtigen Beziehung, der Arbeit oder auch der Karrieremöglichkeit aufgrund des PC-Spiels.