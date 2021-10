Fußball-Landesliga Mitte : VfR Neumünster vor intensiver Aufgabe an der Ostsee

Rasensport gastiert am Sonntag um 14 Uhr beim heimschwachen, aber oftmals gnadenlosen TSV Stein.

Neumünster | Wohin die Reise des ambitionierten VfR Neumünster in der Fußball-Landesliga Mitte 2021/22 gehen wird, ist immer noch ein Rätsel. Wohin die Reise am Sonntag gehen wird, ist dagegen klar: an die schöne Ostsee. Nach dem Heimrechttausch bestreitet der Tabellenzehnte Rasensport (6 Spiele/8 Punkte/8:13 Tore) sein Duell mit dem Tabellenvierten TSV Stein (8/13...

