Fußball-Landesliga Mitte : VfR Neumünster verstärkt sich mit Hendrik Wehde vom SV Todesfelde

Der 20-Jährige könnte bereits am Montag im Test gegen den TSV Kronshagen erstmals zum Einsatz kommen.

Neumünster | Vorsichtige Entwarnung und ein überraschender Transfer: Bei dem von Corona geplagten Fußball-Landesligisten VfR Neumünster ist allmählich Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Zwar liegt noch kein endgültiges grünes Licht vor, doch geht man bei Rasensport davon aus, dass die sieben in Quarantäne befindlichen Team-Mitglieder am Montag wieder „frei“ sind....

