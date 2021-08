Fußball-Landesliga : VfR Neumünster verpflichtet Youssef Bouzoumita

Der 23-Jährige spielte zuletzt in Österreich, ist mittlerweile aber in Kiel sesshaft.

Neumünster | Einen weiteren Neuzugang hat Fußball-Landesligist VfR Neumünster an Land gezogen und dabei weit über den Tellerrand hinausgeschaut. Von der TSU NeuMed Obergänserndorf (2. Landesliga Niederösterreich Ost) kommt Youssef Mohamed Bouzoumita an die Geerdtsstraße. Sieben Tore in einem Spiel Der 23-Jährige stellte seine Offensivqualitäten bereits in einem Tes...

