Fußball-Landesliga Mitte : VfR Neumünster träumt von der Rückkehr in die Oberliga

Nach der erneuten Corona-Pause möchte Rasensport den schier übermächtigen FC Kilia in die Schranken weisen.

Neumünster | Es ist der dritte Anlauf, in die Fußball-Oberliga zurückzukehren. Allerdings dürfte es ein verdammt schwieriges Unterfangen werden, hat der VfR in der Landesliga Mitte doch den personell abermals erheblich verstärkten FC Kilia Kiel „vor der Nase“. Erschwerend kommt hinzu, dass coronabedingt noch völlig offen ist, wann Lila-Weiß in die Saison starten ka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.