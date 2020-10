Fußball-Landesliga Mitte : VfR Neumünster thront an der Tabellenspitze

Rasensport übernimmt nach einem 3:0 gegen Gettorf Platz 1. Christophersen, Peters und Stölting erzielen die Tore.

Avatar_shz von Arne Schmuck

04. Oktober 2020, 18:26 Uhr

Ginge es nach dem VfR Neumünster, dann könnte die Saison in der Fußball-Landesliga Mitte jetzt zu Ende sein. Denn am dritten Spieltag eroberte Rasensport durch ein 3:0 (2:0) vor 211 zahlenden Zuschauern gegen den Gettorfer SC die Tabellenspitze. Lila-Weiß ist nach wie vor ohne Gegentor. „Wir sind fleißig, arbeiten am Limit und auf Oberliganiveau. Das werden wir weiter durchziehen. Denn wir spielen um nichts anderes als den ersten Platz“, erklärte VfR-Trainer Abdul Yilmaz.

Die Treffer für die ohne den wegen einer privaten Verpflichtung kurzfristig ausgefallenen Frider Blunck angetretenen „Veilchen“ erzielten Dustin Christophersen per Kopf nach einem Eckstoß von Agron Gashi (29.), Björn Ole Peters mit einem von Matteo Morawe verursachten Handelfmeter (44.) und der formstarke Marcel Stölting per 20-Meter-Freistoß flach ins rechte Eck (62.). Gettorf hatte das Pech, bereits in der ersten Halbzeit zwei Mal wechseln zu müssen. Tjark Dannath (Verdacht auf Rippenbruch) und David Wagner (Oberschenkelverletzung) schieden aus. GSC-Trainer Christian Schössler machte das als Knackpunkte aus. Er sagte: „Die Blessur von Dannath hat bei uns im wahrsten Sinne des Wortes zu einem Bruch geführt – auch weil der daraus resultierende Standard das 1:0 gebracht hat, als wir kurzzeitig in Unterzahl gespielt haben. Hinzu kam, dass auch unser Torwart in der Szene nicht gut aussah (Finn Jacobsen kam zu zögerlich raus, Anm. d. Red.). Wagner wiederum ist ein elementar wichtiger Teil in unserem Spielaufbau. Als er runter musste, war unser Plan endgültig über den Haufen geworfen. Danach ist ja auch im Spiel nach vorne bei uns gar nichts mehr gegangen.“

Yilmaz bilanzierte: „Wir wussten, dass Gettorf über seine Physis kommen würde. Dementsprechend hatten wir trainiert. Und das galt es im Spiel anzunehmen, was rund 15 Minuten gedauert hat. Danach hatten wir die Partie total unter Kontrolle. Dass wir solche Spiele über Standards gewinnen, war und ist der Plan.“

VfR Neumünster – Gettorfer SC 3:0 (2:0)

VfR Neumünster: Sparfeld – Kahlcke, Latifi, Christophersen, Vollstedt – Busali (84. Schomaker), Block, Stölting (78. Weidemann) – Gashi, Peters (59. Hirsch), Mubarak.

Gettorfer SC: Jacobsen – Buschmann, Dubau, Empen, N. Wolf – Morawe, Dannath (30. Kühl), L. Braun, Wagner (36. Link) – Dahsel, Schmidt (85. J. Braun).

SR: Vorkamp (VfL Bad Schwartau). – Zuschauer: 211 zahlende. – Tore: 1:0 Christophersen (29.), 2:0 Peters (44., HE), 3:0 Stölting (62.). – Beste Spieler: Stölting, Christophersen, Latifi – Dubau, Morawe. – Nächster VfR-Gegner: Heikendorfer SV (A/Sonntag, 11. Oktober, 15 Uhr).