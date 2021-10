Fußball-Landesliga Mitte : VfR Neumünster mehr als vier Monate ohne Heimspiel

Neuansetzung der Nachholpartien beschert Rasensport eine lange Pause auf eigenem Platz.

von Arne Schmuck

14. Oktober 2021, 11:48 Uhr

Angesetzt wurden jetzt von Staffelleiter Gerd Freisler (Neumünster) auch die beiden aus dem Corona-Fall zu Saisonbeginn heraus resultierenden Nachholspiele mit Beteiligung des VfR Neumünster. Die Partie in der Fußball-Landesliga Mitte beim SVE Comet Kiel soll am Sonnabend, 4. Dezember, nachgeholt werden, das Heimspiel gegen den Gettorfer SC ist für Sonntag, 20. März, geplant (Anstoß jeweils 14 Uhr). Damit ist klar, dass sich die „Veilchen“ monatelang nicht vor eigenem Publikum präsentieren werden. Denn das letzte Heimspiel in diesem Jahr findet bereits am 14. November gegen den TuS Jevenstedt statt (14 Uhr), ehe es nach gut vier Monaten Pause mit der Gettorf-Partie an der Geerdtsstraße weitergehen wird. Das am vergangenen Sonnabend wegen des Pokalspiels gegen den Oberligisten PSV (2:0) abgesagte Duell beim Osterrönfelder TSV wurde bekanntlich schon neu terminiert. Dort wird der VfR am Sonnabend, 27. November, antreten (14 Uhr).

Neu angesetzt wurden von Freisler auch die Partien des SVE Comet gegen den FC Kilia (27. November) sowie beim TSV Stein (19. März, jeweils 14 Uhr). Dort sollten die Kieler eigentlich am bevorstehenden Sonnabend ran, wegen weiterer Corona-Fälle im Lager der „Cometen“ wurde das Treffen an der Ostsee jedoch abgesetzt. Einen neuen Termin indes gibt es auch für das Spiel zwischen Osterrönfeld und Kilia (4. Dezember, 14 Uhr).