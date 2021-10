Fußball-Landesliga Mitte : VfR Neumünster kommt einfach nicht in die Spur

Ein 1:3 beim Gettorfer SC ist die dritte Saisonniederlage von Rasensport. Standards ziehen den Gästen den Zahn.

von Arne Schmuck

30. Oktober 2021, 19:33 Uhr

Fußball-Landesligist VfR bekommt einfach keine Konstanz in seinen Saisonverlauf und kommt auch tabellarisch überhaupt nicht voran. Anstatt in die obere Hälfte des Rankings zu klettern, verharrt Rasensport nach einem 1:3 (1:1) vor 150 Zuschauern beim Gettorfer SC in der gefährdeten Zone. Wenigstens hat Lila-Weiß noch eine Trumpfkarte im Ärmel: Erst sieben absolvierte Spiele (Heikendorf, Eidertal und Tungendorf haben bereits elf Partien „auf der Uhr“). Dass der eingewechselte Ihab Hathat in der 88. Minute die Rote Karte sah, passt zu einer verdammt schwierigen Hinrunde des selbst ernannten Titelkandidaten, den 16 (!) Punkte von Platz 1 trennen. Der 26-Jährige soll einen Gegenspieler mit dem Ball „abgeschossen“ haben. „Von uns hat das keiner gesehen“, zuckte der Sportliche Leiter des VfR, Emmanuel Amoako, mit den Schultern. Auch Schiedsrichter Patrick Möller blieb das verborgen, erst auf Intervention eines seiner Assistenten verhängte er den Platzverweis.

Die Partie ließ sich auf einen einfachen Nenner bringen: Wer seine Standards nutzt, gewinnt. Der GSC machte es den „Veilchen“ vor, schlug zwei Mal eiskalt zu und provozierte zudem ein Selbsttor des VfR. Danny Dubau köpfte nach einem Eckstoß zum 1:0 ein (37.), Gästeverteidiger Christoph Kahlcke traf nach einem Gettorfer Freistoß in die eigenen Maschen (73.), Tilman Hörtzinger vollendete einen weiteren Standard mit dem dritten Tor für die Hausherren (84.). Zwischenzeitlich hatte Dustin Christophersen per Kopf nach einer Hereingabe des starken Hendrik Wehde egalisiert (45./+1).

Rasensport musste sich den Vorwurf gefallen lassen, viel zu viele Möglichkeiten liegen gelassen zu haben. Gleichwohl musste zunächst Kjell Berger gleich drei Mal schön parieren, um einen schnellen VfR-Rückstand zu vereiteln (10., 11., 21.). Die Gäste hätten ihrerseits durch Youssef Bouzoumita in Führung gehen können (17.), zudem wurde Mika Hirsch im letzten Moment noch abgeblockt (42.).

Nach dem Seitenwechsel agierte Lila-Weiß mit mehr Biss als zuvor. Abermals Bouzoumita (49.) und Hirsch (53.) versäumten es, das Spiel auf ein Tor mit dem 2:1 für die „Veilchen“ zu garnieren. „Unsere vielen Freistöße haben alle nichts eingebracht“, stöhnte Amoako. Und so musste sich der VfR wundern, auf die Verliererstraße zu geraten. Auch war Fortuna den Neumünsteranern nicht hold: Finn Block schlenzte die Kugel an den Gettorfer Pfosten (79.). Nachdem erneut Hirsch (88.) und Bouzoumita (89.) gescheitert waren, stand die dritte Saisonniederlage des VfR fest.

Gettorfer SC – VfR Neumünster 3:1 (1:1)

Gettorfer SC: Jacobsen – Dannath, Wagner (90. Empen), Link (85. Morawe), Schmidt (70. Körtzinger), Profitlich, Dubau, Y. Wolf, N. Wolf, Petersen, Plehwe.

VfR Neumünster: Berger – Kahlcke, Möller, Christophersen, Wehde – Alioua (13. Nasri, 76. Schomaker), Busali (76. Khemiri), Block, Hirsch – Vukelic (68. Hathat), Bouzoumita.

SR: Möller (Roter Stern Lübeck 08). – Zuschauer: 150. – Tore: 1:0 Dubau (37.). 1:1 Christophersen (45./+1). 2:1 Kahlcke (73., ET), 3:1 Körtzinger (84.). – Nächster VfR-Gegner: SVE Comet Kiel (H/Sonntag, 7. November, 14 Uhr).