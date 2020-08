Veterinäramt in Neumünster arbeitet am Limit

Immer mehr verwahrloste Tiere und neue Anforderungen im Verbraucherschutz erfordern mehr Personal.

von Hannes Harding

25. August 2020, 17:22 Uhr

Die Ansiedlungserfolge in den Gewerbe- und Industriegebieten der Stadt in den vergangenen Jahren sorgen nicht nur für Arbeitsplätze und sprudelnde Steuereinnahmen, sondern auch für viel Arbeit im Veterinäramt. Dort sind die Mitarbeiter bis über beide Ohren belastet, denn sie müssen nicht nur Lebensmittelbetriebe und Speditionen kontrollieren und beraten, sondern im zunehmenden Maße auch Tierschutzfälle bearbeiten. Unter anderem um das zu schaffen, soll die Behörde verstärkt werden. Über knapp 3,5 neue Planstellen für das Veterinäramt berät heute der Finanzausschuss. Die Entscheidung fällt im Rat am 8. September.

Die Mehrarbeit der Amtstierärzte im Veterinäramt lässt sich in Zahlen fassen. So mussten die Mitarbeiter beispielsweise im Jahr 2016 66 Tierschutzfälle und Tiergesundheitskontrollen bearbeiten. Im vergangenen Jahr waren es 178, ein Plus von fast 170 Prozent. „Das ist schon immens“, sagt Udo Wachholz, Leiter des zuständigen Fachdienstes. Und er gibt zu bedenken, dass es nicht nur für die Tierhalter, sondern auch für die Veterinäre oft sehr belastend ist, wenn sie verwahrloste Haustiere von ihren überforderten Haltern trennen müssen.

Geht es um die Nachbereitung und das Erstellen von Stellungnahmen in Fragen von Tierschutz und Tiergesundheit, so hat sich der Aufwand im gleichen Zeitraum laut Dokumentation sogar vervierfacht – von 27 auf 111 Fälle.

Auch durch die Ansiedlung von großen Lebensmittelbetrieben ist der Arbeitsdruck in der Behörde in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Das betrifft vor allem das Milchtrockenwerk und die Käserei im Industriegebiet Süd. „Die Betriebe erfordern einen hohen laufenden Überwachungsaufwand in Form von monatlichen bis vierteljährlichen umfassenden Kontrollen vor Ort mit Berichterstellung sowie laufender Überprüfung von Untersuchungsergebnissen und weiteren Analysenergebnissen des Produkts und der Rohware“, heißt es in der Begründung der Verwaltung. Anfragen, Genehmigungsverfahren, Sendungsabfertigungen und Zertifikate für den Export müssten bearbeitet werden. Die Zahl solcher Veterinärzertifikate mit Vor-Ort-Prüfungen stieg zwischen 2017 und 2019 von 287 auf 555.

Und dieser Bedarf werde noch weiter steigen, heißt es. Denn nach Angaben der Stadt hat beispielsweise das Käsewerk Bauanträge für eine weitere Milcherzeugnis-Trocknung gestellt.

Über den Anstieg von Fallzahlen hinaus sind seit 2017 auch neue Aufgaben hinzugekommen. So müssten etwa Anfragen nach dem Verbraucherinformationsgesetz, insbesondere über die von „Foodwatch“ betriebene Online-Plattform „Topf secret“, bearbeitet werden. Für den Export von tierischen Nebenprodukten, die Sicherstellung und Freigabe eingelagerter Fleischprodukte müssen die Veterinäre Bescheinigungen erstellen. Und Schlachttieruntersuchungen im Rahmen von Notschlachtungen, die bisher durch praktizierende Tierärzte durchgeführt wurden, müssen nach EU-Recht jetzt auch durch amtliche Tierärzte erfolgen, verbunden mit sofortiger Einsatzbereitschaft auch außerhalb der Dienstzeit und an Wochenenden. Wachholz wirbt eindringlich für die Schaffung der zusätzlichen Stellen: „All das ist echter Verbraucherschutz und Tierschutz, ein hochsensibler Bereich.“