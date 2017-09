Patientendrama : Verzweifelter Kampf gegen die Zeit

vergrößern 1 von 2 Foto: voiges 1 von 2

Neumünster | Jeder möchte auch im Alter im gewohnten Umfeld bleiben und wohl niemand gern ins Pflegeheim. Das gilt auch für Henry Rossa, der intensivmedizinisch betreut werden muss. Der 64-Jährige leidet an Amyotropher Lateralsklerose (ALS), einer unheilbaren Erkrankung des motorischen Nervensystems. Doch für den Neumünsteraner könnte das liebevolle Zusammenleben mit seiner Frau Regina bald ein bitteres Ende haben. Grund dafür ist fehlendes Pflegepersonal.

Denn der ehemalige Apotheker ist unter anderem auf eine künstliche Beatmung angewiesen. Das macht eine 24-stündige qualifizierte Betreuung notwendig. „Ein Team muss eigentlich aus fünf Kräften bestehen. Doch uns fehlen seit einiger Zeit zwei Pfleger. Wenn wir die nicht in Kürze finden, muss mein Mann auf Dauer in eine Intensivpflegeeinrichtung“, erklärt Regina Rossa die prekäre Situation.

Eine solche Veränderung wäre für das Paar jedoch nur schwer zu ertragen. Denn zu Hause ist Henry Rossa trotz seiner erheblichen Einschränkungen mitten im Leben. Von einer Klinik aus wären aber zum Beispiel die regelmäßigen Spaziergänge, Urlaube sowie der ständige Austausch, den Regina Rossa per Augenkontakt mit ihrem Mann führt, nicht mehr möglich.

Die Motorik der Patienten lässt immer mehr nach, doch im Kopf bleiben sie klar. „Das gilt auch für die persönlichen Interessen. Deshalb ist es so wichtig, dass mein Mann hierbleiben und mit mir am Alltag teilnehmen kann. Denn sonst ist das doch kein Leben mehr“, sagt die 60-Jährige.

Voraussetzung für die Betreuung sind Fachkräfte. „Das können Krankenschwestern und -pfleger oder auch examinierte Altenpflegekräfte sein“, erklärt Magdalena Cerafizki, die Pflegedienstleitung des Intensivpflegedienstes PNT aus Bad Segeberg. Der Bedarf in diesem Bereich sei groß, das Interesse dagegen nicht. „Zurzeit warten allein bei uns auf der Liste 15 Patienten, die eigentlich aus dem Krankenhaus entlassen werden könnten, auf ein Pflegeteam“, berichtet sie. In ihrer Not haben die Rossas sogar schon einen Tag der offenen Tür im eigenen Haus veranstaltet.

Über die Arbeit im häuslichen Umfeld erzählt der Krankenpfleger Sebastian Schmidt, dass es schon gravierende Unterschiede gebe. „In der privaten Pflege spielt Zeit keine Rolle. Die Herausforderung ist, dass durch den engen Kontakt eine viel stärkere Bindung entsteht als in der klinischen Pflege. Dort richtet sich die Zeit nicht unbedingt nach dem Patienten. Das ist auch nicht möglich“, erklärt der 32-Jährige.

Weitere Auskünfte zu ALS erteilt Regina Rossa unter Tel. 6 46 41. Sie steht auch als Ansprechpartnerin für interessierte Pflegekräfte zur Verfügung.

von Gabriele Vaquette

erstellt am 01.Sep.2017 | 08:30 Uhr