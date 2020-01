Niederdeutsche Bühne Neumünster : Verworrenes Liebes-Chaos op Platt

Die Niederdeutsche Bühne (NBN) präsentiert einen amüsanten Klassiker zum Jahreswechsel.

01. Januar 2020, 13:01 Uhr

Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt – das Silvesterstück der Niederdeutschen Bühne Neumünster (NBN) unter der Regie von Philip Lüsebrink handelt von Gefühlsduseleien und tiefen Emotionen. Vor der Premiere von „Im weißen Rössl“ in der Stadthalle probte das 18-köpfige Ensemble die Operette am Vortag ein letztes Mal.

Lüsebrink schrieb die plattdeutsche Version des Singspiels in drei Akten frei nach dem Lustspiel von Blumenthal und Kadelburg: „Jetzt habe ich so viele plattdeutsche Stücke inszeniert, da habe ich mir gedacht, ich versuche selbst, eine plattdeutsche Fassung zu schreiben“, sagte er.

Es geht ins österreichische Salzkammergut am Wolfgangsee: Im Hotel „Weißes Rössl“ ist Oberkellner Leopold (Leon Rückert) hoffnungslos in seine Chefin, die Wirtin Josepha Voglhuber (Annett Schnoor), verliebt und versucht sich ihr vergebens anzunähern. Josepha hingegen schwärmt für ihren Stammgast, den Rechtsanwalt Dr. Siedler (Frank Juds). Doch damit nicht genug: Als der Großindustrielle Wilhelm Giesecke (Michael Schmidt) mit seiner Tochter Ottilie (Judith Homfeldt) anreist, verguckt sich Dr. Siedler in diese. Ottilie soll jedoch Sigismund Sülzheimer (Markus Grams), Sohn des Rivalen Gieseckes, der mit diesem einen Rechtsstreit führt, heiraten, um den Konflikt beizulegen. Dass Dr. Siedler – als Anwalt involviert - selbst mit Ottilie liebäugelt und dass Sigismund sich mit Klärchen (Josephine Radtke) vergnügt, erschwert die ohnehin verzwickten Liebesverstrickungen. In einem Streit entlässt Josepha ihren treuen Kellner Leopold, der am Boden zerstört ist. Dann kündigt sich noch der Kaiser (Max Reimer) an.

„Das Besondere am Stück ist, die Verbindung zwischen plattdeutschen Elementen und dem österreichischen Spiel zu schlagen“, meinte Lüsebrink. Der Schauplatz bleibe in Österreich, und mit dem Kaiser werde kein Plattdeutsch gesprochen. „Wenn ich so ein großes Ensemble habe, ist mir wichtig, dass jeder das Gefühl hat, er habe seinen eigenen Platz, seine eigene Farbe im Stück. Und für den Zuschauer ist es so bunter“, so Lüsebrink weiter. Seit September wurde die Operette geprobt. Da viele Darsteller erstmals dabei sind, habe es unter anderem einen extra Plattdeutsch-Coach gegeben.

Die Arbeit hat sich ausgezahlt: Mit viel Liebe fürs Detail – sprachlich, durch Bühnenbild und Kostüme – sowie einer Mischung aus überzeugendem Schauspiel, Tanz und packendem Gesang begeistert das Stück, bei dem Komik und Witz nicht zu kurz kommen.



Weitere Aufführungen (Karten ab 12,50 Euro; für Schüler und Studenten ermäßigt): Studio-Premiere am Freitag, 10. Januar, 20 Uhr; von Sonntag, 12. Januar, bis Mittwoch, 15. Januar, jeweils 20 Uhr, Sonnabend, 18. Januar, 16 und 20 Uhr, Sonntag, 19. Januar, 16 Uhr, Freitag, 24. Januar, 20 Uhr und Sonnabend, 25. Januar, 16 Uhr im Studio-Theater; Donnerstag, 16. Januar, und Freitag, 17. Januar, jeweils 20 Uhr in der Stadthalle.