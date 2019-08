70 Jahre Tag der Heimat : Vertriebene in Neumünster setzen auf Digitalisierung

Jüngere sollen über die Geschichte aufgeklärt werden – und Chef der Staatskanzlei hält einen Vortrag.

von Christian Lipovsek

11. August 2019, 14:54 Uhr

Willi Treetzen nimmt kein Blatt vor dem Mund: „Unsere Zeit läuft ab. Wir sterben langsam aus“, sagt der Vorsitzende des Bundes der Vertriebenen (BdV). Auch deshalb setzt der Verein mit seinen noch 102 Mitgliedern, in dem sich die vereinigten Landsmannschaften der Pommern, Schlesier und Sudeten sowie die Kreisgemeinschaft Lötzen zusammengeschlossen haben, nun auf Digitalisierung. „Unsere Geschichte muss für die Nachwelt bewahrt werden“, sagt Treetzen. Alle noch verbliebenen Heimatstuben und Archive in Schleswig-Holstein – 1983 waren es noch 45, heute sind es zwölf – sollen Informationen und Bestände soweit aufarbeiten, dass sie für Forscher und Studenten und alle anderen Interessierten im Internet jederzeit für die Recherche abgerufen werden können. Mit dabei ist auch das Heimatmuseum der Lötzener an der Sudetenlandstraße. Programm, Ausstellungs- und Archivstücke sollen schon bald von jedermann per Mausklick einsehbar werden.

Für Treetzen, der in Misdroy geboren wurde und früher Jugendpfleger der Stadt war, ist das ein wichtiger Schritt. Er erinnert an die große Wirtschaftskraft, für die die Vertriebenen in Neumünster sorgten, aber auch an das stetige Bemühen um Aussöhnung und Frieden. Seit 2005 steht der 78-Jährige dem Kreisverband der Vertriebenen bereits vor, veröffentlichte im November 2007 unter anderem seine Dokumentation über die Flüchtlinge in der Stadt.

Ein großer Erfolg ist für ihn auch, dass der 70. landesweite Tag der Heimat am 7. September im Kiek In an der Gartenstraße in diesem Jahr vom Schleswig-Holsteinischen Kultusministerium mit Mitteln aus dem Topf „Kulturelles Erbe“ gefördert wird. 2000 Euro flossen unter anderem hierfür nach Neumünster. Und noch viel wichtiger: Den Festvortrag zum Thema „Heimat – was ist das?“ hält der erst 41 Jahre alte Chef der Kieler Staatskanzlei Dirk Schrödter. „Ich bin gespannt auf seinen Vortrag und rechne wieder mit rund 120 Gästen, würde mich aber freuen, wenn es mehr werden und auch das Interesse bei den Jüngeren geweckt wird“, sagt Treetzen. Den kulturellen Teil nach der Kaffeepause gestaltet Sängerin Martina Doehring, die am Klavier von Aivars Kalejs begleitet wird.

Das Interesse der Jugend wecken steht auch bei einem weiteren Projekt vom BdV in Neumünster ganz oben: 30 Jahre nach dem Fall der Mauer und zum 29. Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober will Treetzen ein Schulprojekt mit der Wilhelm-Tanck-Schule verwirklichen. Das Ziel: Meinungen zu den beiden Ereignissen einsammeln und die Schüler für eine Festveranstaltung gewinnen. „Ob die am 3. Oktober oder später, auf dem Berliner Platz oder in der Schule stattfindet, ist egal. Das müssen wir sehen, weil ja auch Ferien sind“, sagt Treetzen.

Und schließlich stehen noch zwei weitere Veranstaltungen in diesem Jahr an: Am Freitag, 25. Oktober, erinnert der BdV daran, dass vor 75 Jahren Bomben unter anderem die Anscharkirche zerstörten. Am Sonntag, 17. November, schließlich findet um 11.30 Uhr eine Gedenkstunde zum Volkstrauertag und eine Feierstunde am BdV-Stein im Friedenshain statt.