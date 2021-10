Fußball im Altkreis Neumünster : Verstoß gegen die Spielordnung: TS Einfeld verliert 6:1-Sieg

Viertes Wechselfenster sorgt für Umwertung der Partie gegen Trappenkamp. Segeberger freuen sich über die ersten Punkte.

Neumünster | Das ist ein schwerer Schlag für den im Titelrennen der Fußball-Kreisliga Mitte mitmischenden TS Einfeld: Bei dem mit 6:1 gewonnenen Spiel gegen den TV Trappenkamp am 28. August nutzten Trainer Thorsten Syben und sein Team in der 76. Minute ein viertes Wechselfenster (Paul Weiß kam für Dennis Hinz), was einen Verstoß gegen die Spielordnung (Paragraf 47)...

