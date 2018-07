Neumünster : Verpuffung: Feuer in Faldera

Zwei Brände beschäftigten die Einsatzkräfte am Sonnabend. In der Innenstadt stand eine Küche in Flammen, außerdem brannte ein Terrassenüberstand.

23. April 2018, 07:55 Uhr

Dem schnellen Eingreifen der Berufsfeuerwehr ist es zu verdanken, dass Sonnabendnacht bei einer Explosion in Faldera nicht noch ein deutlich größerer Schaden entstand.

Laut Polizei ging gegen 23.30 Uhr die Meldung bei den Einsatzkräften ein, dass der hölzerne Terrassenüberstand eines Hauses an der Husumer Straße in Flammen steht. Offenbar hatte es zuvor eine Verpuffung an einer Gasflasche, mit der ein Heizofen betrieben wurde, gegeben. Die Flammen griffen rasch auf eine angrenzende Garage über.

Als die Berufsfeuerwehr eintraf, stand die Garage bereits komplett in Flammen. Weit leuchtete der Feuerschein in die Nacht. Die Freiwillige Wehr aus Stadtmitte wurde mit zwei Fahrzeugen zur Unterstützung angefordert. Die Einsatzkräfte bildeten zwei Abschnitte, von denen aus sie die Flammen mit mit drei Trupps zum Teil unter schwerem Atemschutz löschten. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren konnte verhindert werden, dass die Flammen auf eines der nahe gelegenen Wohnhäuser übergriffen. Durch die enorme Hitze wurden allerdings Nachbarcarports sowie Zäune stark beschädigt.

Ursache für das Feuer könnte eine Gasflasche gewesen sein, die wahrscheinlich bei einem Druckablass in Brand geriet. Ein Augenzeuge berichtete, dass ein Exemplar exploriert sei. Zwei Gasflaschen seien später im Gartenteich des Grundstückes gekühlt worden, um weitere Gefahren zu vermeiden, hieß es vor Ort. Auch wenn das Feuer schnell gelöscht war, so dauerten die Nachlöscharbeiten der Glutnester noch bis in die frühen Morgenstunden.

Die Bewohner des Hauses (56 und 60) blieben laut Polizei unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens können zurzeit noch keine Angaben gemacht werden, die weiteren Ermittlungen hat jetzt die Kriminalpolizei übernommen.

Ein weiteres Feuer rief am Sonnabendvormittag an der Ecke Tuchmacherbrücke/ Schleusberg die Rettungskräfte auf den Plan. Gegen 11 Uhr wurden Anwohner dort auf einen piependen Rauchmelder aufmerksam. Außerdem entdeckten Passanten dicken Qualm, der durch geöffnete Fenster aus einer Wohnung drang. Sie griffen zum Telefon und riefen die Rettungskräfte. Die Berufsfeuerwehr war wenig später mit einem Löschzug sowie mit dem Rettungsdienst und Kräften der Feuerwehr Stadtmitte vor Ort. Unter schwerem Atemschutz löschten die Einsatzkräfte in der Wohnung des Mehrfamilienhauses die Flammen. Das Gebäude wurde anschließend mit einer Druckbelüftung vom schlimmsten Qualm befreit. Menschen kamen nicht zu Schaden. Laut Polizei hatte Essen auf dem Herd den Brand ausgelöst.