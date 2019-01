Es gibt keine Hinweise auf eine Straftat.

von shz.de

20. Januar 2019, 12:39 Uhr

Flintbek | Wolfgang K. aus Flintbek wurde seit Montag, den 14. Januar vermisst. Am Sonnabendnachmittag fand man ihn in tot in einem Waldstück bei Flintbek auf. Die Polizei sieht keine Hinweise auf eine Straftat.

