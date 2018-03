Boostedt : Verkehrsinsel wird gebaut

Mit knapper Mehrheit beschließt die Boostedter Gemeindevertretung die viel diskutierte Querungshilfe an der Latendorfer Straße.

von Alexandra Bury

24. März 2018, 11:01 Uhr

Boostedt | Die Latendorfer Straße in Boostedt bekommt eine Verkehrsinsel. Das beschloss die Gemeindevertretung mit knapper Mehrheit. Mit acht Stimmen konnten sich die SPD und FWB auf der Gemeindevertretersitzung gegen sieben Stimmen der CDU durchsetzen.

Die Querung soll kurz vor der Kreuzung auf Höhe der Kita gebaut werden. Sie soll den Weg zur Kita sichern und den Schülern einen sicheren Überweg zur Bushaltestelle am Dorfring gewährleisten.

Das sieht die CDU anders, wie Gernot Haase erklärte: „Kein Schüler wird auf diesem Weg über die Straße gehen. Man müsste drei Straßen queren, das tut keiner.“ Konkret sieht das für Fußgänger, die zum Beispiel aus dem Kummerfelder Weg über die Latendorfer Straße wollen, so aus: Vom Kummerfelder Weg muss man auf ein Stück Grünfläche, von dort aus über die Latendorfer Straße, einige Meter später passiert man den Dorfring.

Marina Weber (FWB) glaubt, das klappt: „Ich habe mit Schülern vor Ort gesprochen und ein einhelliges ‚Ja‘ erhalten.“ Sie räumte allerdings ein: „Ob das eingehalten wird, muss man abwarten.“

Rainhard Kiske (SPD) tobte angesichts der geschlossenen CDU-Haltung: „Die CDU hat sich damit nicht nur gegen die Querung ausgesprochen, sondern sich auch komplett gegen die Sanierung der Ortsdurchfahrt gewendet. Denn es geht bei dem Beschluss ja auch um den Straßenausbau und die Radfahrführung.“ Die Gesamtkosten belaufen sich auf 726 000 Euro, wobei sich der Kreis mit 587 000 Euro beteiligt, weil die Latendorfer Straße eine Kreisstraße ist (K 36). Damit verbleibt bei der Gemeinde ein Eigenanteil von rund 139 000 Euro. Die Verkehrsinsel wird mit Kosten zwischen 50 000 und 60 000 Euro veranschlagt. Dafür muss die Straße verbreitert werden, der Kindergarten verliert Parkplätze und seinen Mülltonnenplatz und möglicherweise wird die alte Linde in Mitleidenschaft gezogen. Eine leichte Verschwenkung wird es nur auf der Straßenseite ortsauswärts geben.

Der Auftrag geht an den günstigsten Anbieter, die Verkehrswegebau-Firma Eurovia.

Die Querungshilfe war ein viel diskutiertes Thema in der Gemeinde und besonders in der Elternschaft. Es gab Ende 2016 eine Petition an den Kreis, weil die Autos dort trotz des Tempo-30-Schilds zu schnell fahren (der Courier berichtete).

Einstimmigkeit herrschte im Gemeinderat beim Beschluss, an der Stelle sowie an der Neumünsterstraße von Großenaspe kommend je eine Geschwindigkeitsanzeige fest zu installieren. Sie speichert die Messergebnisse und ist auslesbar.